A quatre jours de Noël les matchs se multiplient en NBA et chaque franchise tente d’arriver à la dinde avec le sourire. Cette nuit ? Les Clippers, les Sixers et les Bulls rigolent, les Wolves, les Lakers et les Knicks un peu moins. Envoyez le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Pacers ont passé 144 points aux Hornets, une info tout sauf étonnante.

Privés de 90% des sportifs de la région, les Cavs ont réagi avec une troisième victoire de suite.

Énorme Joel Embiid (et énorme Tyrese Maxey) dans la victoire des Sixers face aux Wolves.

Le Heat est allé rappeler à Orlando que la suprématie de la Floride ne se récupérait pas au pierre-feuille-ciseaux.

Très gros duel entre Nikola Jokic et Scottie Barnes, remporté par celui des deux qui joue dans une équipe de basket complète.

Les Knicks ont remporté le Nouyorkico à Brooklyn mais ont surtout perdu Mitchell Robinson pour toute la saison. Terrible.

Records en carrière pour Jabari Smith Jr. aux points (34), aux contres (4) et aux lancers (14/14), Fred VanVleet a ajouté un petit 32 points / 15 passes à la note… mais Trae Young a ficelé la défense des Rockets comme un bon vieux rôti.

Les Lakers étaient enfin au complet mais les Bulls avaient complètement faim. Ça c’est de la vraie poésie.

Triple-double du pauvre pour Luka Doncic (28/10/10 avec de la maladresse), énorme Kawhi Leonard et neuvième victoire de suite pour les Clippers.

Victoire tranquille des Celtics à Sacramento, sans Jayson Tatum, et Boston profite de la défaite des Wolves pour s’emparer du meilleur bilan de la Ligue.

Les Français de la nuit en NBA

Frank Ntilikina n’a pas joué face aux Pacers, il aura peut-être un short pour Noël

Rudy Gobert en a salement bavé face à Joel Embiid, pas le premier ni le dernier

Patriote, Nicolas Batum n’a pas participé à ce match

Evan Fournier est allé au Barclays Center en trottinette

Moussa Diabaté n’a pas joué à Dallas

En G League, Sidy Cissoko a scoré 14 points avec Austin

Le highlight de la nuit

JAYLEN BROWN ELEVATES FOR THE POSTER 😱

📺 Kings-Celtics | Live on NBA TV pic.twitter.com/bALkvKGrLL

— NBA (@NBA) December 21, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Le programme de ce soir :