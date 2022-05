Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Celtics arrachent un Game 7, les Warriors envoient les Grizzlies à Cancun

Programme royal en cette nuit de vendredi et on avait potentiellement deux nouveaux Game 7 à ajouter à la liste de notre dimanche soir. Si les Celtics ont réussi à décrocher une septième manche à domicile, la route s’arrête là pour Memphis, battu à l’expérience par Golden State. C’est parti pour le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Bucks – Celtics : 95-108

Warriors – Grizzlies : 110-96

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

The 21-3 run that sent the @warriors to the West Finals! Chase Center IGNITES late in Game 6 🔥 pic.twitter.com/Fei3jGr2Be — NBA (@NBA) May 14, 2022

KLAY THOMPSON IS UP TO 8 THREES. CHASE CENTER IS ERUPTING. pic.twitter.com/0lGteNJE3E — NBA (@NBA) May 14, 2022

Jayson Tatum and Giannis Antetokounmpo become the 5th pair of opponents to each score 44+ in a Playoff game 🔥 What a battle.@jaytatum0: 46 PTS, W@Giannis_An34 44 PTS pic.twitter.com/KZovFago4P — NBA (@NBA) May 14, 2022

Giannis is the first player with 40+ points and 20+ rebounds in a playoff game since Shaq on June 6, 2001. pic.twitter.com/qHNfXLxaHw — NBA History (@NBAHistory) May 14, 2022

JAYSON TATUM HAS 41. WHAT. A. GAME. Get to ESPN now 🍿 pic.twitter.com/uw2gaSk3Ij — NBA (@NBA) May 14, 2022

Al Horford blocks his 3rd shot of the night!@celtics 84@Bucks 73#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/XWOMOVaopj — NBA (@NBA) May 14, 2022

Giannis with the left 😤 He's got 21… Game 6 on ESPN pic.twitter.com/8LHtIUmuL8 — NBA (@NBA) May 14, 2022

