On en parle peu, mais les faits sont là. Tout le monde se fout des Hawks, mais de se venger il s’en chargera. Qui ça ? Trae Young, qui continue soir après soir de défoncer les scores dans un anonymat presque dérangeant.

On s’est compris, Trae Young cartonne et tout le monde s’en fout. Tout le monde s’en fout alors, ce matin, 21 décembre faisons péter ensemble quelques chiffres, ce sera fait.

Cette nuit Trae Young a terminé ce nouveau All-Star Game (troisième meilleure attaque de NBA pour Atlanta) avec un caviar pour Saddiq Bey et un floater assez insolent face à Houston. Jabari Smith Jr. a lâché l’un de ses plus gros matchs en carrière, Fred VanVleet a été très bon et, globalement, les Rockets confirment qu’ils sont emmerdants… mais Trae Young en a vu d’autres.

30 points, 14 passes, 5 paniers primés, un match qui pourrait passer pour un banger pour 99% des joueurs NBA mais qui, finalement, n’est qu’un mercredi soir comme un autre pour Trae Young. 30/10 et plus sur ses cinq derniers matchs, 31,4 points et 11,9 passes en décembre, excusez-le mais Trae Young reste l’un des meilleurs meneurs de jeu de la Ligue, en tout cas le meilleur meneur dont on ne parle jamais.

Intouchable dans sa gestion du pick and roll, spécialiste – comme Chris Paul le fut avant lui – pour transformer un lampadaire en attaquant elite (coucou Capela), infernal que vous lui laissiez un mètre (il shoote) ou que vous lui mettiez la main dans la tronche (vous glisserez). Trae Young a fait d’un match en 30 points et 12 passes (et 5 to) une banalité et c’est une vérité que l’on doit de rappeler de temps en temps, même si en l’état son équipe n’a que peu de chances de faire de lui une superstar grâce aux résultats obtenus.

Cette nuit Trae Young a encore brillé de mille feux et ce matin personne n’en parlera. On en viendrait presque à rêver d’un match de play-in des Hawks à New York en avril, histoire de faire croiser Ice Trae et quelques caméras. Chiche ?