Lors de la victoire des Sixers cette nuit face aux Wolves, Joel Embiid n’a pas seulement avalé Rudy Gobert, il a également ajouté un écrin de plus dans son tiroir à records. On n’arrête plus le MVP.

La lecture des stats de Joel Embiid en décembre fait clairement mal aux yeux. Sortez vos plus belles lunettes et visez plutôt :

40 points, 13 rebonds, 4,6 passes, 1,3 steal et 2 contres. 60% au tir et 92% aux lancers. Et donc ce chiffre : douze matchs de suite à plus de 30 points et 10 rebonds, une perf qui n’avait plus été réalisée depuis 51 ans et un certain Kareem Abdul-Jabbar. Et quand on vous mentionne dans la même phrase que KAJ, ça vous situe l’ampleur des dégâts.

On avait appuyé il y a quelques jours sur une stat faisant de lui un monstre parmi les postes 5, et en voilà donc une autre qui confirme sa place parmi les monstres tout court. Depuis un mois environ, Joel Embiid ne domine pas, Joel Embiid piétine ses adversaires. Il les avale sans les mâcher. Il les prend, il les tord, il les lave, il les essore et il les étend. Et s’il continue sur ce rythme ? Il invitera tout ce beau monde à la cérémonie de son deuxième trophée de MVP dans quelques mois.