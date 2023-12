Joel Embiid a perdu, assez rare cette saison, mais Joel Embiid surdomine toujours. Un douzième match de suite à 30 points ou plus, aucun pivot n’a fait aussi bien depuis 1982 et un certain Moses Malone.

Si les Sixers tournent aussi bien cette saison (18-8), le MVP sortant Joel Embiid y est évidemment pour quelque chose. On aime beaucoup la saison de All-Star de Tyrese Maxey et l’apport inestimable de Nicolas Batum, mais Jojo cette saison c’est 33 pions de moyenne (meilleur scoreur de NBA) et des cartons absolument tous les soirs. A tel point que la bête a validé cette nuit – malgré la défaite face aux Bulls – un sacré “record”.

Joel Embiid vient de valider son 12ème match de suite à minimum 30 points.

30, c’est le tarif minimum, chaque soir.

Embiid est donc le premier pivot NBA à faire cette perf depuis Moses Malone, il y a 40 ans. pic.twitter.com/Xjodi0qyuc

Les jours se suivent et se ressemblent pour le MVP 2023, qui continue donc d’écraser tout le monde soir après soir. Visez plutôt le tableau ci-dessous et demandez-vous comment il a pu être si nul face à Boston simplement qui sera sa prochaine victime. Et là où ça devient vraiment intéressant ? C’est que son prochain adversaire se nomme Rudy Gobert, ou comment vous dire qu’on voudrait que le match commence dans cinq minutes.

Masterpiece sur masterpiece, la vie est décidément trop facile pour Joel Embiid. En route pour un deuxième MVP ? A ce rythme-là il sera difficile de venir lui piquer le trophée…