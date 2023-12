Les Chicago Bulls ne sont plus la même équipe depuis la blessure de Zach LaVine. Ce lundi soir, les Taureaux se sont imposés 108-104 à Philadelphie et ce malgré une nouvelle énorme performance de Joel Embiid.

La balle bouge, les shoots tombent, les joueurs se développent : tout va mieux à Chicago. Les Bulls ont gagné six de leurs neuf dernières rencontres et ce soir, au Wells Fargo Center, les coéquipiers de DeMar DeRozan ont sûrement réalisé leur meilleure performance de la saison.

Vous allez pas me croire, mais quand les Bulls n’ont pas des types qui arrêtent le mouvement de balle et font passer le BPM d’une possession de 180 à 12, beh c’est plaisant à regarder.

Ça partage le cuir, ça circule, et donc les shoots sont ouverts (parfois ratés, mais ouverts).

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2023

Le scénario du match fut étonnant ce soir à Philadelphie. Les quatre quarts-temps de la rencontre s’étant déroulés de la même façon. D’abord des Sixers agressifs prenant le contrôle de chaque période, puis un gros run des Bulls leur permettant de reprendre l’avantage et enfin une fin au couteau tournant à l’avantage des visiteurs.

Le MVP de cette rencontre côté taureau est, comme souvent ces derniers temps, Coby White. Le meneur à l’afro continue son chantier cette saison et a, avec 24 points, 8 rebonds et 9 passes décisives, à nouveau prouvé son changement de dimension. Si la saison avait commencé mi-novembre, il serait assurément dans la discussion pour le All-Star Game, quelle drôle de phrase.

Les Bulls ont aussi pu compter sur de belles performances de DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Une force collective qui leur a permis de résister à la nouvelle démonstration de force de Joel Embiid. Le MVP en titre a passé à tabac la raquette de la franchise de l’Illinois, comme toutes celles qui ont eu le malheur de croiser son chemin récemment. 40 points, 14 rebonds et 6 passes décisives pour le Camerounais.

Il s’agissait ce soir de son douzième match consécutif à plus de 30 points, une performance qui n’avait pas été réalisée par un pivot depuis Moses Malone en… 1982.

Joel Embiid vient de valider son 12ème match de suite à minimum 30 points.

30, c’est le tarif minimum, chaque soir.

Embiid est donc le premier pivot NBA à faire cette perf depuis Moses Malone, il y a 40 ans. pic.twitter.com/Xjodi0qyuc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2023

Les prochaines semaines s’annoncent intéressantes à Chicago. Avec le niveau de jeu déployé récemment, les Bulls peuvent croire aux Playoffs et d’un autre côté, la saison dépendra beaucoup de la gestion du cas Zach LaVine. Quid également de DeMar DeRozan, en fin de contrat en fin de saison. Arturas Karnisovas et Marc Eversley seront, dans les prochaines semaines, face au plus grand défi de leurs jeunes carrières. Mais pour l’instant ? Ça joue bien à Chicago !