Coby White réalise le meilleur début de saison de sa jeune carrière. Celui qui était en instance de départ au moment du All-Star Game 2023, il y a neuf mois à peine, est désormais le seul motif d’espoir ou presque des fans des Bulls. Retour sur une trajectoire… décoiffante.

En février 2023, les fans des Bulls étaient presque unanimes, il fallait transférer Coby White. Le meneur drafté par la franchise en 2019 était critiqué pour sa maladresse, son manque de capacité d’organisation de l’attaque et ses errances défensives. Un éventuel trade aurait également permis d’offrir encore plus de place au chouchou du United Center, Ayo Dosunmu. Neuf mois plus tard, les discours ont bien changés.

Après une deuxième partie de saison 2022-23 beaucoup plus satisfaisante et deux matchs de play-in au cours desquels il fût probablement le meilleur joueur de Chicago, Coby White avait déjà retrouvé de la crédibilité au sein de la fanbase des Taureaux. Mais lors de ce début d’exercice, il a encore passé un cap, que dis-je un cap, une péninsule. Désormais, le meneur de 23 ans est, avec Alex Caruso, le seul rayon de soleil d’une saison terriblement grise pour les Bulls. Il est chaque soir l’un des meilleurs joueurs sur le parquet. Et à plus long terme, il semble être le seul jeune de l’effectif avec un potentiel réellement alléchant.

Depuis 11 matchs, Coby White est dans la meilleure forme de sa carrière. Lors de cette série, il a battu le record du plus grand nombre de matchs consécutifs avec trois paniers à 3-points marqués dans l’histoire des Chicago Bulls. Ses statistiques sur la période ? 22,1 points, 4,5 rebonds et 4,6 passes décisives à 50% au tir et 52% de loin.

Contre Milwaukee la nuit dernière, malgré la défaite, il a gagné, sans discussion aucune, sa match-up face à Damian Lillard, en inscrivant 33 points à 12/20 au tir pendant que son adversaire direct est resté bloqué à 14 unités à 3/17.

En plus de ça, les impressions visuelles ne mentent pas. Coby White fait moins d’erreurs et ce des deux côtés du terrain. Il fait de bien meilleurs choix et le jeu semble clairement avoir ralenti pour lui. Alors qu’il y a un an… on ne savait pas à quel poste il pouvait jouer en NBA, et même s’il trouverait véritablement sa place dans la Grande Ligue, bloqué entre le gabarit du meneur et le jeu de l’arrière. La réponse est désormais claire : White peut jouer sur les deux positions et le faire de manière qualitative.

Joueur frisson au style divertissant, capable à chaque instant de prendre feu, Coby White est l’une des seules raisons qui peut pousser un fan de NBA à regarder un match des Bulls cette saison. Celui qui était par le passé catégorisé comme un joueur de série a gagné en régularité et a trouvé sa place dans le ligue la plus compétitive du monde.

Coby White a, dans un langage grossier, fermé des gueules, retourné des vestes, et c’est à mettre à son entier crédit. De paria à chouchou des fans, il n’y avait finalement que neuf mois … et une immense progression.

