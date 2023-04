Zach LaVine a sonné la révolte des Bulls cette nuit et a par la même occasion envoyé directement Toronto en vacances. Avec 39 points, 6 rebonds et 3 passes, il est LE grand artisan de la victoire (105-109) des Bulls cette nuit chez les Raptors, avec Diar DeRozan évidemment.

Zach LaVine est passé en mode DRH cette nuit en signant la fiche de congés de tous les membres des Raptors. En claquant 39 points, Zach Attack a clairement été l’éclaircie dans le ciel longtemps bien sombre des Bulls. Pourtant archi-dominés et déjà la tête aux vacances, les Bulls ont finalement pu compter sur un virevoltant LaVine pour combler un déficit de 19 points (66-47 pour les Dinos au début du troisième quart-temps). L’arrière termine la rencontre à 12-22 au tir et un très propre 12/15 sur la ligne des lancers-francs.

A l’inverse des Canadiens, Zach n’aura pas tremblé sur la ligne. Agressif tout au long de la rencontre, il n’a cessé de provoquer. La bascule de son match après un troisième quart déjà giga-solide ? Elle se fait véritablement au début du quatrième quart-temps quand il rentre un shoot du parking en contre-attaque pour ramener son équipe à cinq unités des Dinos. Derrière le match change de cap et Toronto se met à douter. Avec ses compères DeRozan et Vucevic, le Zach continue à mettre dedans et à aller sur la ligne. La suite on la connaît et les Raptors auront tout le temps pour analyser la grosse perf du Monsieur.

Le prochain rendez-vous de Zach LaVine ne sera donc pas à Cancún mais bien à Miami, vendredi. La destination idéale pour démarrer les vacances… ou pas.