Il ne fallait pas se louper, et ce sont les Bulls qui ont assuré. Acculés en première mi-temps et menés de presque 20 pions, les hommes de Billy Donovan ont su trouver les ressources et une aide… originale pour s’en sortir. Rendez-vous vendredi soir à Miami, et bonnes vacances chers Raptors.

Les stats maison du dernier match de la saison des Bulls c’est juste ici !

Les Bulls n’auront jamais rien lâché. Zach LaVine a claqué une deuxième mi-temps monstrueuse, la fille de DeMar DeRozan a hurlé à chaque lancer des Dinos et au final ce sont bien les Bulls qui iront défier le Heat de Miami pour la dernière place en Playoffs à l’Est !

Une première mi-temps pourtant maitrisée par les locaux grâce à la solidité du duo Pascal Siakam / Fred VanVleet, DeMar DeRozan qui sauve les meubles et Alex Caruso qui fait ce qu’il peut en défense mais ce sont bien les Dinos qui gèrent le bizz sans trop trembler. Une bonne nouvelle ? Un peu de suspense au troisième quart quand Zach LaVine va mettre tout le Michigan sur ses épaules. Patrick Williams est également bien présent, de +19 l’écart repasse sous les dix mais à l’entame du dernier round Precious Achiuwa apporte un peu plus d’intensité et les Bulls sont bien souvent sanctionnés et envoient les Raptors sur la ligne, histoire de nous faire entendre la douce voix de Miss DeRozan.

Malgré tout Chicago ne lâche pas.

Chicago ne lâchera rien.

Zach LaVine toujours, DeMar DeRozan et Alex Caruso ensuite, et à six minutes du gong les Bulls égalisent et redonnent espoir à toute leur fanbase, tu sais, tous ces mecs de 50 ans là, habillés Bulls du slip à la casquette, look chelou mais on les adore. Diar DeRozan est en train de devenir trendy, dès que la gosse crie les Raptors se sabordent sur la ligne et ils finiront d’ailleurs à… 18/36 aux lancers, et à mesure que Zach LaVine enfile les perles ce qui devait arriver arriva : les Bulls prennent le lead et… ne le lâcheront plus.



DeMar DeRozan postérise Scottie Barnes, Alex Caruso et Pat Beverley terrorisent les attaquants canadiens, la gamine brigue la mairie de Chicago et à Toronto le choke est devenu officiel et renvoie les brontosaures paitre dans les plaines du Nord jusqu’en octobre. Zach LaVine termine avec 39 points, DMDR en rajoute 23 et DDR en enlève donc 18 à Toronto, le Heat est prévenu et devra prévoir des boules Quiès pour ses joueurs.