NBA Playoffs 2023 : Cavaliers – Knicks, la preview ! Apéro TrashTalk

Enfin, les Playoffs NBA sont là. Et comme tous les ans, chaque série est accompagnée de la traditionnelle preview, pour analyser et pronostiquer ce qui est sur le point de se passer. Après Sixers – Nets, place à Cavaliers – Knicks (Game 1 samedi à minuit) au menu de l’Apéro TrashTalk.

Probablement la série la plus serrée du premier tour des Playoffs à l’Est. Normal vous nous direz étant donné qu’elle oppose le quatrième de régulière au cinquième, mais cette opposition pourrait bien durer six voire sept matchs. Les Cavaliers affichent un effectif ultra prometteur avec en fer de lance Donovan Mitchell, qui aura à cœur de briller face à cette équipe de New York qu’il aurait pu (dû ?) rejoindre cet été. Mais en face, les Knicks sont sérieusement montés en puissance ces dernières semaines, avec Jalen Brunson dans le rôle de chef d’orchestre, Julius Randle en mode renaissance (mais touché à la cheville) et des role players qui step-up big time. Dynamique des deux équipes, point tactico-technique, facteur X et pronos, c’est parti pour l’analyse maison.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !