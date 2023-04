A chaque cause sa conséquence, et la victoire des Bulls cette nuit à Toronto envoie donc les Taureaux vers la “finale” de ce play-in tournament à l’Est, vendredi soir face au Heat. Le vainqueur de cette finale ? Il ira se faire cartonner par les Bucks. Le perdant ? Ce sera direction la playa et rendez-vous en octobre pour la reprise.

Ce sera donc Miami Heat – Chicago Bulls.

Les Floridiens avaient perdu mardi soir face aux Hawks, les Bulls ont assuré cette nuit à l’issue d’un match de zinzin, et les deux franchises se disputeront donc vendredi soir la dernière gâche de l’Est pour les Playoffs. Cette nuit les Bulls ont couru après le score en première mi-temps, ils sont finalement revenus en fin de match et sont repartis avec le butin et la manière, sans oublier de laisser un énorme mal aux tympans aux attaquants adverses, n’est-ce pas Mamzelle DeRozan.

Trois victoires et zéro défaite, c’est le bilan des Bulls cette saison face au Heat. Est-ce que c’est une info essentielle ? Bien sûr que non mais ça nous semblait important de vous prouver qu’on taffait un peu. Ce qu’il faut savoir par contre ? C’est qu’après un très bel apéritif cette nuit on pourrait avoir une vraie belle confrontation dans 48 heures, dans un match qui sera couperet à 200% même s’il enverra – aussi – son vainqueur se faire découper au premier tour des Playoffs par les Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro face à Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, Kyle Lowry qui voudra jouer un mauvais tour à son bestie à la peau des joues abimées, Udonis Haslem qui gueule sur le banc pour la – peut-être – dernière fois avec un jogging, Pat Beverley qui gueule tout court… les raisons seront nombreuses de se pointer vendredi soir devant sa télé. Et Giannis Antetokounmpo, de son côté, regardera probablement ça en se léchant les babines.