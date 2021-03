Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le Heat qui gagne enfin un match de basket

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Russell Giga Westbrook, des débuts ratés pour Evan Fournier, le Heat qui gagne enfin un match de basket, James Harden qui porte les Nets, les Raptors qui coulent, le Jazz qui déroule, les Clippers qui flexent et le retour de Stephen Curry.

Wizards – Pacers : 132-124

Celtics – Pelicans : 109-115

Knicks – Heat : 88-98

Nets – Wolves : 112-107

Thunder – Mavericks : 106-127

Pistons – Raptors : 118-104

Rockets – Grizzlies : 110-120

Spurs – Kings : 115-132

Jazz – Cavaliers : 114-75

Clippers – Bucks : 129-105

Warriors – Bulls : 116-102

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

☘️ 16 points in 1Q for Tatum on NBA TV! ☘️ pic.twitter.com/P6LmIeNpMu — NBA (@NBA) March 30, 2021

18 ASSISTS for Russ and a triple-double through 3 quarters! 🤯@WashWizards 95@Pacers 92 pic.twitter.com/XhPNYdsu3F — NBA (@NBA) March 30, 2021

Russ in the @WashWizards win: 35 points

14 rebounds

21 assists First 35-point, 20-assist triple-double in NBA history! pic.twitter.com/64UTz79iQQ — NBA (@NBA) March 30, 2021

Rudy Gobert leads the @utahjazz to their 20th consecutive home win! Gobert: 18 PTS, 17 REB, 4 BLK

Donovan Mitchell: 19 PTS

Mike Conley: 18 PTS pic.twitter.com/kOGvUzgFxL — NBA (@NBA) March 30, 2021

Batum block.

Batum slam! Mid 4th quarter 📺 NBA TV pic.twitter.com/a535u6m7UN — NBA (@NBA) March 30, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Russell Westbrook

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Wizards-Hornets

3h : Nuggets-Sixers

4h : Clippers-Magic

4h : Suns-Hawks

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et ONZE matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !