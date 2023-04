Dominant pendant deux quart-temps et demi cette nuit lors du play-in, les Raptors partent finalement en vacances après un invraisemblable comeback des Bulls. Défaillants notamment sur la ligne des lancers francs, les Dinos se sont sabordés devant leur public, offrant la possibilité aux Bulls d’un comeback inespéré. Brutal.

On se disait que les Bulls allaient gentiment partir en vacances après avoir traversé cet exercice 2022-23 sans que personne ne les calcule ? C’est raté. Les Raptors ont donné le bâton pour se faire battre en finissant la rencontre à 18/36 aux lancers-francs, une défaillance impardonnable dans un “Win or go home”. Résultat des courses, défaite 105-109 des Raptors et une fiche de congés signée directement de la main de Zach LaVine et Diar DeRozan.

Brutal oui, tant la rencontre semblait être entre les mains des Raptor. Mais les faits sont là, les Dinos sont en vacances après un choke assez irréel. À l’image de sa saison, Toronto aura manqué de consistance et de régularité pour viser plus haut. La blessure à la mi-saison de leur pierre angulaire Pascal Siakam aura pesé lourd dans la balance et au final le All-Star n’aura jamais réussi à retrouver son incroyable rythme pour emmener le groupe plus loin que ce play-in.

Avec un bilan final de 41-41 en saison régulière, le groupe de Nick Nurse peut nourrir des regrets, d’autant plus lorsque l’on voit cette dernière rencontre de play-in où le collectif canadien aura montré une belle assise pendant… pas assez longtemps.

Cette défaite ne remet évidemment pas tout en question chez les Raptors mais interroge quand même sur la capacité de ce groupe à réellement jouer les premiers rôles à l’Est. Fred Van Vleet (26 points, 12 rebonds et 8 passes ce soir) sera free agent cet été, et sa situation semble d’ailleurs être le principal problème des Dinos à l’intersaison. À voir comment le front office canadien manœuvrera avec son meneur pour rebondir après cette déconvenue particulièrement douloureuse, le flegme canadien voudrait que la continuité du projet soit privilégiée mais FVV pourrait de son côté être attiré par un nouveau challenge.

Toujours est-il que le Canada se réveillera sûrement avec une belle gueule de bois demain matin. Pas de soucis, ils ont six mois pour se remettre de ce gros black-out.