Diar DeRozan, 10 ans, fille de DeMar DeRozan et facteur X des Bulls grâce à sa voix stridente. Ce titre vient d’être élu titre le plus WTF de 2023 sur TrashTalk, et dieu sait qu’il y en a pourtant et d’autre.

Vous les connaissez ces soirées téloche, celles où vous pétez un câble quand un gosse hurle un peu trop près de la perche micro de TF1 et que vous passez l’intégralité de ce Sochaux – Brest à avoir l’impression qu’on égorge une poule d’eau. Disons que cette nuit ce Raptors – Bulls commençait de la même façon, car on s’est longtemps demandé qui était ce ou cette délurée qui hurlait à chaque lancer des Raptors.

Puis, très rapidement, on a su. On a su car on nous l’a dit, cette voix stridente était donc celle de Diar DeRozan, 10 ans et fille ainée de DeMar, trop choupinette dans sa tenue 100% NBA et positionnée courtside pour faire du bruit, pour faire du sale en supportant papa.

Diar DeRozan deserved her own highlight reel tonight 🔥 pic.twitter.com/nUMNKrGtVQ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2023



On est d’accord, si vous avez réussi à mater la vidéo ci-dessous avec un peu de volume et en entier, vous êtes donc un mutant, ou alors un peu sourd d’oreille. Les Raptors, eux, ne l’étaient pas, et à cause de ces attaques ORL incessantes ont donc tiré à 18/36 au lancer dans un match qu’ils perdent finalement de 3, on ne vous fait pas un dessin mais disons que pour le prochain match la petite Diar mérite un salaire.

L’histoire est toute mignonne, sauf quand on est fan des Raptorss et qu’on a donc envie d’envoyer la gosse au pensionnat le plus proche, mais c’est en tout cas EXACTEMENT pour ça qu’on aime tant la NBA. Pour ces petites histoires qu’on peut littéralement raconter à nos gosses, et pour ces moments de partage entre une fille et son daron, alors que ce dernier joue le match le plus important de sa saison. Chou-pi.