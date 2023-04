Le play-in tournament touche à sa fin ce soir avec les deux derniers matchs pour les derniers sports de Playoffs. À l’Est, les Milwaukee Bucks attendent toujours de savoir qui est ce qu’ils vont sweeper affronter. Et ça se joue cette nuit entre le Heat et les Bulls.

Dernier match du play-in de la conférence Est entre le Heat et les Bulls. Les premiers ont déçus contre les Hawks, les seconds ont surpris contre les Raptors. Tout le monde, même les fans d’Atlanta, voyait Jimmy Butler prendre mardi le match en main et tracer vers la 7e place et une série contre les Celtics, mais Trae Young et le karma en ont décidé autrement. Eh oui Jimmy, quand on parle faut assumer. Miami a tout de même droit à une seconde chance, encore à domicile, contre les Bulls de Diar DeMar DeRozan. Les Taureaux ont surpris tout le monde mercredi soir, à commencer par leur adversaire lorsqu’il était sur la ligne des lancers; en ramenant un sixième homme pas comme les autres en la personne… de la fille de DMDR. La petite hurlait à chaque lancer et la stratégie a porté ses fruits car les Dinos ont fini à 50% dans l’exercice. Un élément qui a permis entre autres à Chicago de faire leur grand comeback. Et face au Heat, il faudra renouveler l’exploit si les Bulls veulent devenir la première franchise à se qualifier en Playoffs en ayant fini 10e en régulière.

Les hommes de South Beach auront tout de même quelques arguments à mettre en avant. Déjà, cette rage de la défaite à extérioriser. Certes, les joueurs de l’Illinois n’ont rien à voir là-dedans, mais faut bien se défouler contre quelqu’un et Jimmy Butler doit tout de suite rappeler qu’il a le niveau d’un franchise player qui peut emmener ses hommes jusqu’en finales NBA. Miami joue encore à domicile, un avantage certain, même si l’ancienne AAA met toujours du temps à se remplir. Durant la saison régulière, les Bulls ont sweepé le Heat 3-0, avec toujours une dizaine de points d’avance et un Nikola Vucevic qui a fait mal à la raquette de Miami. Ce soir, Bam Adebayo doit montrer qui est le patron, il fait partie des défenseurs élites de la Ligue et le Vuce ne doit pas le malmener. Pas ce soir.

Chez les Bulls on a assisté au Zach LaVine Game à Toronto, et n’est-ce pas au tour de DeMar DeRozan de prendre feu ? En tout cas, il en faudra au moins un on fire pour que Chicago renverse la défense du Heat. Cette saison, la Windy City n’a jamais vraiment gagné avec une attaque collective et une répartition de points équitable. Du trio magique, quelqu’un doit prendre le lead chaque soir, et encore plus quand ça compte. Le facteur X pour les Bulls ? La défense, vraie force de Chicago depuis deux mois (cinquième meilleur rating défensif de la Ligue). Patrick Williams va sans doute se charger de la mission Bam Adebayo et Alex Caruso celle de Jimmy Butler, mais tout ça sera-t-il suffisant ? Des prises à deux sur Butler ou Herro seront peut-être mises en place mais laisseront Kyle Lowry, par exemple, ouvert. Avec un trio DeRozan – LaVine – Vucevic pas expert de la chose défensive, les spécialistes devront une fois de plus redoubler d’efforts. Pat Beverley, Alex Caruso et Pat Williams détiennent donc une partie de la vérité ce soir…