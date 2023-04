Ils l’ont fait ! Longtemps en tête de la TrashTalk Fantasy League par équipe, les Ducs nous avaient annoncé il y a quelques temps que l’objectif était clairement le titre de champion après avoir été élus équipe du mois de mars en TTFL. Une confirmation qui mérite qu’on s’attarde un peu plus sur leur parcours et sur les membres de l’équipe.

Salut les Ducs ! Alors comme prévu après votre trophée du mois de mars, on se retrouve pour le titre ?

“Comme prévu” (s/o Ninho), c’est le terme. On a jamais douté malgré quelques embûches. Maintenant, c’est officiel !

Quel sentiment domine maintenant que le titre TTFL est en poche ?

La fierté. On joue pour le plaisir mais on est tous des compétiteurs, et empocher ce dernier accomplissement qui nous manquait sans jamais avoir changé une seule personne au sein de l’équipe, ça nous rend fier.

En tant que Belges, comment jugez-vous notre version du seum français du seum contre le All-in ? Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux cette stratégie ?

On adore ça, voir que pas mal d’autres équipes ont un peu la haine sur nous, c’est notre moteur. On a gagné un titre en jouant le pick libre et là on roule sur la saison régulière en jouant le All-in, je ne vois pas trop ce qu’il y a à redire. En ce qui concerne la stratégie, on se concerte tous sur le pick du soir et sur les picks de la semaine, chacun apporte des idées et ses arguments et on se met d’accord. Si on ne trouve pas de point d’entente, on procède par le vote. Et bien souvent le matin, on a droit à un petit message de rappel de celui qui avait proposé un joueur qui a mieux perf, ça fait aussi partie du jeu.

Certains prétendent que c’est plus facile de gagner en étant All-in. Avez-vous le sentiment que c’est le cas ?

Je pense pas qu’il y ait de bonne réponse à ce débat. Le All-in fait vivre plus de hauts et de bas, tu peux vite dégringoler, comme remonter. Après, le fait que nous sommes la seule équipe qui pratique le All-in présente dans le top 16 parle pour nous. Si c’était facile, on en verrait beaucoup plus.

Vous nous aviez dit que vous étiez amis d’enfance. Est-ce un avantage au moment de faire les choix car vous êtes en phase, ou alors les tensions en sont encore plus grandes ?

On a tous notre petit caractère donc parfois ça part en live, surtout entre les frères G ! Il y a une certaine relation amour/haine entre chaque membre. Mais la plupart du temps, l’admin nous remet sur la voie de la sagesse et tout rentre dans l’ordre. Il y a beaucoup d’amitié dans cette équipe.

Lorsque vous faites votre choix, est-ce que vous surveillez un peu les tableaux du Lab ? Et le pick de @TrashTalk_fr histoire d’éviter le même que lui (NDLR : dernier de son équipe, 5708ème au général)

Il y a quelques comptes NBA sur Twitter très intéressants à suivre pour être à jour au niveau blessure/dnp. On les suit beaucoup. Les tableaux du Lab sont bien-sûr devenus un incontournable pour nous guider dans nos choix au quotidien. On ne sera jamais assez reconnaissant de leur travail. Mais effectivement, en ce qui concerne @Trashtalk, on regarde plus leurs vidéos que leurs picks…

Maintenant, place aux Playoffs… Avec ce titre en saison régulière, vous allez être une cible en Ligue 1 TTFL. Est-ce que vous vous sentez quand même de remporter également les Playoffs ?

Qu’on soit les chassés ou les chasseurs, l’objectif reste le même ! L’ayant déjà fait, on part confiant, mais le facteur chance est plus présent qu’en SR. Et vu le niveau général des équipes de Ligue 1, la compétition sera très rude et ce, dès le premier tour (MVPine on arrive).

Et en NBA, est-ce que vous êtes aussi tous alignés pour nous donner le futur champion? Ou là la stratégie All-in prend fin et c’est chacun sa franchise favorite ?

Effectivement chacun a ses équipes et ses joueurs préférés. On a tous nos préférences mais je pense que tous mes coéquipiers seront d’accord pour isoler les Bucks en tant que grands favoris.

Alors que vous avez déjà un titre en Playoffs (2018-19) et celui de saison régulière de cette année, la motivation reste-t-elle intacte ? Ou, tel Michael Jordan, ressentez-vous le moyen de souffler ? En gros, est-ce que vous serez bien là pour défendre votre trophée la saison prochaine ?

Exact, on a connu de belles performances avant de faire une pause en 2020. Maintenant on va essayer de continuer sur notre lancée pour l’année prochaine mais ce jeu, aussi passionnant soit-il, demande beaucoup d’investissement personnel de chaque membre et chacun à sa vie de son côté. On va donc se concerter pendant l’off-season pour décider si on rempile ou non pour une nouvelle année de courtes nuits.

Pour finir, je laisse chacun des membres de l’équipe se présenter un peu