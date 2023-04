Il reste encore quelques picks à faire pour boucler la saison de TTFL avant d’attaquer les Playoffs. Mais n’oublions pas de saluer la meilleure équipe du mois de mars qui pourrait très bien remporter également la saison régulière vue sa dynamique.

Salut Les Ducs. Félicitations, vous êtes la meilleur équipe de TTFL du mois de mars. Vos premières impressions ?

On a tourné pendant longtemps autour de cette récompense, mais c’est fait. Mieux vaut tard dans la saison que jamais ! C’est aussi une récompense de plus à cocher sur notre tableau de chasse, ce qui fait qu’il n’en reste plus qu’une à aller chercher…

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps vous jouez ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

L’équipe existe depuis 2016 plus ou moins. Nous sommes tous belges, amis d’enfance et avons entre 23 et 26 ans. Le jeu nous a vraiment permis de créer des liens forts avec les émotions, bonnes ou mauvaises, qu’il procure. Au niveau du palmarès, nous sommes champions TTFL 2019 et habitués du top 16 par équipe (8e 2021, 5e 2019, 17e 2018). Nous avons également été nommé 9e équipe TTFL all time par le Lab, qu’on salue au passage pour le travail acharné !

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

Les 10 joueurs de l’équipe sont les mêmes depuis bientôt 5 ou 6 ans. Je pense que notre fait d’arme principal est le run de playoff 2019 avec un all in KD légendaire. Dans un passé plus récent, notre régulière de cette saison est, dans son ensemble, une belle œuvre de domination.

Ce qui est remarquable, c’est que cette prestation confirme votre lead sur la TTFL puisque vous êtes en tête du classement par équipe depuis un petit moment maintenant. Vous allez chercher le titre ?/em>

Oui, c’est tout droit.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

Si on mentionne les beaux coups du mois, on doit forcément évoquer Demar deRozan qui nous a sorti un énorme match à 90 pts TTFL. Néanmoins, on a un petit faible pour les 68 pts de Bradley Beal contre les Pistons. On était dans une semaine compliquée et il a permis de remettre l’équipe sur les bons rails.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Quand on est une équipe all-in, c’est soit tout blanc soit tout noir. Le plus dur c’est de se mettre d’accord sur un nom, et quand c’est le mauvais c’est la soupe à la grimace. Ce mois-ci on a attendu le dernier jour pour manger notre carotte, avec un Trae Young pas très inspiré (7). Cela reste 9 points de plus qu’Anfernee Simmons qui nous a offert un score négatif en équipe un peu plus tôt dans l’année, une belle perf.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ? Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour venir vous chercher. Et ensuite, ça sera la rude bataille des Playoffs…

On est conscient qu’être une équipe all-in fait beaucoup discuter au sein de la communauté TTFL. C’est un choix que l’on a fait au vu de nos résultats les années précédentes en saison régulière et surtout de notre victoire en Playoffs qui était basée sur une tactique similaire. Avec le niveau affiché par StarSeeker, qui a de très grosses individualités, c’était la seule option pour les battre.

Notre tactique a été payante, et il est malheureusement déjà trop tard pour nos adversaires.

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On vous souhaite le meilleur, pour cette fin de saison, mais aussi les Playoffs durant lesquelles vous aurez la chance de ne pas croiser la Team TrashTalk.