La saison régulière NBA touche à sa fin, il en va logiquement de même pour celle de TrashTalk Fantasy League. Mais contrairement à la Ligue d’Adam Silver où certains vont partir en vacances dès le 10 avril, tout le monde reste sur le pont pour participer aux Playoffs TTFL.

Vous avez lutté pendant de longs mois, à slalomer entre les carottes (ou à les manger), à enchainer les best picks (ou à les éviter, team objectif 0). Vous pensiez pouvoir enfin souffler ? Pas vraiment, car les Playoffs TTFL débarquent. Afin d’être opérationnels pour cette seconde partie de la saison, moins longue mais encore plus difficile, on vous récapitule la suite des événements.

Fin de la saison régulière

Le soir du dimanche 9 avril se jouent les derniers matchs NBA de la saison régulière, les dernières rencontres prises en compte pour la TTFL. Lundi matin, vous pourrez retrouver vos résultats de la nuit et vos classements finaux, que ce soit en individuel ou par équipe.

Tout cela restera disponible jusqu’au mardi 11 avril inclus, le temps de fanfaronner pour les meilleurs d’entre vous. Les derniers trophées liés aux résultats globaux sur la saison seront également attribués le lundi matin pour être à jour vers midi.

Bascule vers les Playoffs TTFL = pas de TTFL pendant le Playin

Ensuite, ça sera le temps de la bascule si chère à France Télé.

Le mercredi 12 avril, la TTFL passe en maintenance pour permettre de préparer la prochaine étape. On réinitialise les scores, les decks, le calendrier, les trophées, nos vies entières. Ce qui veut dire que durant le Playin, la TTFL est en pause. Nous avons d’ores et déjà supprimé les dates du calendrier pour qu’elles n’apparaissent pas dans vos decks et vous causent des maux de tête (à nous aussi d’ailleurs pour gérer d’éventuels picks sur ces dates-là). Mais rassurez-vous, vous pourrez rapidement reprendre votre dose de TrashTalk Fantasy League. Une fois la bascule effectuée, les decks des Playoffs s’ouvriront et s’actualiseront à mesure que la NBA dévoilera le calendrier de la post-season. Dès mercredi 12 avril au soir, vous pourrez commencer à faire vos picks pour les Playoffs TTFL.

Les règles des Playoffs TTFL

Si la saison régulière en TrashTalk Fantasy League est éprouvante, que dire des Playoffs. Si le principe de base reste le même – à savoir prendre un joueur chaque soir de matchs en priant pour qu’il cartonne, une difficulté supplémentaire qui fait tout le charme des Playoffs TTFL depuis sa création entre en jeu.

Vous ne pourrez prendre chaque joueur qu’une seule fois durant l’intégralité des Playoffs.

Autant dire que si vous voulez éviter de poser votre grand-mère lors des Finales NBA, il faudra savoir économiser vos picks et avoir le nez creux.

Et par équipe, ça se passe comment ?

Comme chaque année, les résultats de saison régulière ont organisé les équipes TTFL dans différentes ligues : les seize meilleures équipes en Ligue 1, les seize suivante en Ligue 2 et ainsi de suite. Ainsi, chaque ligue devient un tableau de Playoffs TTFL où les équipes vont pouvoir se mener une guerre sans merci pour la qualification au tour suivant. Mais ne vous inquiétez pas, les Playoffs TTFL ne s’arrêtent pas pour autant lorsque vous êtes éliminés de ces tableaux : d’une part il reste les classements individuels et par équipe, d’autre part parce qu’on vous réserve une petite surprise pour pimenter le jeu.

Stay tuned.

Quelles sont les dates des tours de Playoffs TTFL

Hélas, pas de réponse précise à apporter dès aujourd’hui à cette question. En effet, cela dépend de la tournure des événements en NBA. Dans tous les cas, nous vous prévenons au plus vite lorsque les dernières rencontres d’un tour arrivent. On enverra un article, on balancera l’info sur Twitter et on mettra aussi un message en bandeau sur le site de la TTFL.

Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main pour briller lors des Playoffs TTFL. Que la force de la carotte soit avec vous !