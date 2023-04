Après son match énorme face au Jazz, ponctué par un tir de la gagne en prolongation, LeBron James a eu le droit d’entendre toute son équipe imiter des cris de chèvre pendant qu’il répondait aux journalistes dans le vestiaire. À Los Angeles, le débat du GOAT ne semble pas trop en être un…

Cette nuit, LeBron James a été étincelant : 37 points et le game winner pour permettre aux Lakers de continuer leur remontée vers le top 6 de l’Ouest. Dans tous les bons coups, il a porté son groupe vers une victoire pourtant loin d’être acquise au début de la prolongation, les Purple and Gold ayant encaissé un méchant 10-0 des Mormons pour forcer l’overtime. Une fois n’est pas coutume, c’est le King qui a pris les choses en main pour mener son équipe au succès.

Une performance qui lui a valu un accueil aussi triomphal que spécial dans le vestiaire. Alors qu’il répondait aux questions des journalistes, l’ensemble de ses coéquipiers s’est mis à imiter les bêlements d’une chèvre. C’est marrant, comme dirait Orelsan. Et surtout, c’est encore plus drôle quand on se rend compte que Bronbron tente tant bien que mal de garder son sérieux malgré tout le barouf derrière. Allez, vite les images.

Les joueurs des Lakers qui font des bruits de chèvre dans le vestiaire pendant que LeBron est interviewé c’est pour m’abattre 😭😭😭pic.twitter.com/3XKnyxDfnj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2023

À deux doigts d’exploser en direct le King. En tout cas, chez les Lakers, on sait qui est le GOAT du basketball. Au delà même de l’aspect blague toussa toussa, LeBron James a su prendre le relai d’Anthony Davis, omniprésent depuis quelques matchs pour apporter des points. Une parfaite manière de se motiver alors que le match de ce soir face aux Clippers est sans doute le plus important de la saison pour l’équipe de Darvin Ham.

Source : Johan Buva via Twitter