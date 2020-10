LeBron James a été IM-MENSE : 40 points, 13 rebonds, 7 caviars, ne manquait plus que la victoire

Au cours de sa carrière, LeBron James a accumulé les performances XXL en Playoffs. Parmi elles, certaines sont à ranger au rayon des chefs-d’œuvre. Sa performance dans le Game 5 cette nuit fait clairement partie de cette catégorie, même si ça n’a pas suffi.

LeBron James imaginait sans doute un dénouement différent. Car tout était en place pour conclure en beauté. Avantage de 3-1 dans la série, le momentum après la victoire du Game 4, les maillots spécial Kobe de sortie tout comme le Larry O’Brien Trophy… bref, il y avait comme une odeur de fin de saison ce vendredi. Mais le Heat de Jimmy Butler est venu jouer les trouble-fêtes pour prolonger encore un peu plus le plaisir, et ce malgré un LeBron tout simplement sensationnel : 40 points, 13 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions, 15/21 au tir dont 6/9 du parking et 4/6 aux lancers francs en l’espace de 42 minutes. Des chiffres de folie qui prouvent encore une fois que le King rentre dans une autre dimension lors des matchs à élimination. C’était le cas contre Denver lors de la série précédente, rebelote dans ce Game 5 des Finales NBA, même si le résultat du match n’est cette fois-ci pas au rendez-vous. Le numéro 23 n’est pas passé loin de la perfection (4 turnovers, on chipote) et son duel incroyable avec Jimmy Buckets a rythmé toute la nuit. James a particulièrement chauffé dans le deuxième quart-temps, où il a permis aux Lakers de ne pas couler pendant que le Heat déroulait. Les hommes d’Erik Spoelstra avaient pris jusqu’à 11 points d’avance à huit minutes de la mi-temps mais LBJ a fait en sorte de réduire l’écart assez vite. Et après la pause, il n’a jamais vraiment refroidi. Des missiles from way downtown, des opportunités délivrées à ses copains, des pénétrations en mode locomotive, rien ni personne ne semblait pouvoir l’arrêter. Et quand il a fallu poser ses cojones sur la table, James ne s’est pas effacé. Après avoir aidé les Lakers à planter un 17-3 au Heat dans le quatrième quart pour prendre trois points d’avance, il a ajouté deux lancers francs, un and one de bonhomme et un autre panier dans les trois dernières minutes.

Vous connaissez la suite. Le Heat qui tient le choc sous l’impulsion d’un Jimmy Butler légendaire, Danny Green qui envoie de la brique au moment crucial suite à un service de LeBron (pris à huit), Markieff Morris qui se transforme en Gérard Smith, et Miami qui survit en l’emportant 111-108. De quoi rager pour James, passé à deux doigts d’un finish all-time pour son quatrième titre NBA et sans aucun doute un nouveau titre de MVP des Finales. Il devra patienter encore un peu avant de soulever ces deux trophées, ça sera peut-être pour dimanche, peut-être mardi prochain, peut-être… jamais ? Bon, on ne va pas s’enflammer et pronostiquer une remontada improbable, mais il est clair qu’il va falloir se farcir le Heat jusqu’au bout. Et pour remporter cette dernière victoire, les Lakers auront besoin de plus de soutien derrière LeBron et Anthony Davis, ce dernier ayant terminé avec 28 points et 12 rebonds dans l’ombre du King. Pour la stat, sachez que le duo a marqué 63% des points des Lakers dans le Game 5 (68/108) en tirant à 24/36. Le reste de l’équipe ? Attention, les chiffres d’ESPN Stats & Info font mal : 14/46. À l’exception de Kentavious Caldwell-Pope, qui a plutôt fait le taf, le supporting cast de Los Angeles a bien chié dans la colle et y’a moyen que LeBron mettent quelques claques d’ici à dimanche.

Match monumental de LeBron James… dans une défaite. Le King a tout tenté pour ramener le Larry O’Brien Trophy à Los Angeles dès ce vendredi, mais les Lakers sont tombés contre l’exceptionnel Jimmy Butler et son crew. Il va falloir rechausser les sneakers dimanche pour un Game 6 qui pourrait encore une fois être épique.