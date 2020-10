Retour sur une dernière possession complètement WTF : ohé ohé, LeBron James abandonné, ohé ohé, Green et Morris jouent bourrés

C’est quand même bien con, car cette dernière possession gâche un chouïa un match qui méritait clairement de rentrer dans l’histoire. Il rentrera peut-être dans l’histoire du Heat en cas de folle remontada, mais il aurait surtout pu rentrer dans celle des Lakers en cas de dernier panier victorieux. Mais si LeBron James a fait le taf en attirant la Floride toute entière sur lui, ses collègues ont successivement mis leurs moufles et débranché le cerveau pour permettre au Heat d’arracher la win de ce Game 5. LeBron James est passé à deux doigts d’écrire un monumental chapitre à son histoire, et ça commence à faire beaucoup dans la catégorie des coéquipiers qui lui coupent la chique.

Vous vous rappelez forcément de ce funeste mythique jour de juin 2018 lorsque George Hill aux lancers puis le Dieu Gérard réduisirent à néant les efforts d’un légendaire LeBron James lors du Game 1 des Finales. Ce qui aurait pu être l’une des plus grandes performances de tous les temps s’était finalement transformé en… running gag, en meme, et cette nuit c’est à peu près au même délire, sans le côté féérique de J.R. Smith, auquel on a assisté dans les dernières secondes de ce fantastique Game 5. A ce moment-là ? Le Heat mène d’un point à 20 secondes de la fin du match, et LeBron James affiche des stats solides (lol). 40 points, 13 rebonds, 7 passes, 3 steals, 15/21 au tir, 6/9 de loin, et ce regard qui annonce le pire pour le Heat. La suite ? Vous la connaissez sans doute déjà, alors envoyez les images, et on en parle juste en dessous.

16 secondes à jouer, le Heat mène 109-108 mais c’est bien LeBron James qui a l’occasion de fermer la bulle, et par la même… occasion de faire un pas de géant dans les discussions les plus débattues du moment, sans rentrer dans les détails. Remise en jeu Danny Green, on ne le sait pas encore mais il aurait mieux fait de rester derrière la ligne de touche durant toute la possession. LeBron se défait du marquage de Jimmy Butler et récupère la gonfle, ce sera donc LeBron contre le monde entier. Buckets lui colle au train et à 12 secondes du buzzer c’est l’heure de l’attaque du cercle. Butler le suit tant bien que mal, bientôt aidé par l’aide de Duncan Robinson, par la présence dans les parages jamais bien rassurante de Jae Crowder et par la bonne couverture de Bam Adebayo (et de un). Andre Iguodala flotte à l’opposé, LeBron est donc sur un 1 vs 3 et fait ce qu’il avait de mieux à faire, ressortir pour un sniper démarqué, le genre d’action qui lui vaut au passage cette saison le trophée de meilleur passeur de la Ligue. C’est décidé ce sera donc pour les copains, Jordan/Kerr style, et ce sera pour… Danny Green. Mouais, pourquoi pas, on parle quand même de l’un des shooteurs les plus respectés de la Ligue… jusqu’il y a deux ans. Oups.

Tout seul plein axe, Danny le Vert récupère une passe un peu basse mais arme son shoot à neuf secondes du buzzer. Andre Iguodala surgit alors de nulle part tel un pépé sprinteur et gêne considérablement Green qui, plutôt de regarder tranquillement sauter un Iggy qui sort carrément de l’écran, préfère envoyer… un sauciflard de plus, le troisième de sa soirée. C’est court, beaucoup trop court, Bam Adebayo box-out AD bien comme il faut (et de deux), et le ballon revient dans les mains de… Markieff Morris. Oh merde. Car ceux qui connaissent un peu le game le savent, mais pour les moins informés dîtes-vous que Markieff Morris c’est un peu ce camarade de classe qui répondait « Espagne » quand on lui demandait de citer la capitale de l’Italie, c’est un peu ce mec qui répond « à emporter sur place » en riant quand on lui demande si c’est sûr place ou à emporter. Et c’est donc dans ses mains que retombe le ballon le plus chaud de la saison, avec six secondes au chrono. Jae Crowder arrive comme un damné sur lui, et bizarrement… Markieff va connaître un bug incroyable. Parti dans un premier temps pour prendre un tir car, ne mens pas Markieff, on sent que le mec ne sait pas combien de temps il reste, l’intérieur des Lakers choisit finalement de servir Anthony Davis sous le cercle. Sauf qu’Anthony Davis est très bien défendu par Bam Adebayo (et de trois), sauf que le tejeu de Morris n’est ni une passe ni un tir mais plutôt… une belle merde patate chaude. Markieff Morris vient d’inventer la passetir, super, joli timing.

On en connaît un qui doit commencer à en avoir gros sur la patate de partager la scène avec des losers pareils. Quoiqu’il arrive on retiendra ce magnifique double-fail offert par un sniper qui n’en est plus un et un blooper qui n’en finit plus d’écrire sa légende. Plus sérieusement ? On est clairement sur un crime de lèse-majesté, et les Lakers ont tout intérêt à finir le travail dès dimanche si Danny Green et Markieff Morris veulent finir le mois d’octobre avec leurs deux bras er leurs deux jambes. Nomého.