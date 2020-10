NBA Top 10 du jour : une quatrième place à l’image du nouveau métier de Dwight Howard, tartiner les gens

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs et encore plus pendant les Finales. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Preuve d’un match assez sensationnel, ce n’est pas un Top 5 mais bien un Top 10 que la NBA nous offre ce matin. Des actions difficiles à classer comme dirait l’autre, un énorme trop-plein de LeBron James mais le bonhomme est plutôt un bon basketteur paraît-il, et au final quelques 120 secondes qui résument assez bien la folie vécue en direct cette nuit. LeBron donc mais aussi Anthony Davis ou l’albatros Kentavious Caldwell-Pope d’un côté, Bam Adebayo, Jae Crowder ou Jimmy Butler de l’autre, et notre petit préféré, cette énorme tartine du déménageur breton Dwight Howard, premier basketteur de l’histoire également licencié en UFC.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ça recommence dimanche, et peut-être pour la dernière fois de la saison. Too fast, too furious, too bulle.