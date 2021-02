NBA Top 10 : Dwight Howard a bien failli manger, puis finalement… il a bien mangé

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Miles Bridges tout simplement déchaîné, pour le plus grand malheur de Dwight Howard.

#10 : caviar de Luka Doncic pour Josh Richardson. Le Slovène sert son pote avec une passe dans le dos digne du crack qu’il est.

#9 : Nico Batum nous pose un écran plat LCD et démarque Paul George. La défense des Cavs est elle moins déterminée que les Clippers et ça se voit.

#8 : la défense du Heat aussi écartée que la mer Rouge au moment du passage de Moïse. Deni Avdija en profite bien : petit tomar pour conclure et c’est validé !

#7 : Zion Williamson envoyé en orbite, épisode 7569.

#6 : encore une défense qui dort, et cette fois-ci un Giannis Antetokounmpo qui casse le cercle.

#5 : DeMar DeRozan décolle bien, D’Angelo Russell l’a appris à ses dépens.

#4 : Dwight Howard posterisé par Miles Bridges. Dwight, on sourit pour la photo s’il te plaît !

#3 : Lauri Markkanen décolle bien lui aussi. On en apprend tous les jours.

#2 : on retrouve Doncic, mais ce dernier sert ce coup-ci Kristaps Porzingis. Clint Capela mange le poster sur le front. Aie aie ouille…

#1 : LaMelo Ball – Miles Bridges, épisode 456. Passe dans le dos du prodige et windmill de l’athlète. OK !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.