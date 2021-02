Les Nets font plus d’audience que les Knicks depuis le trade de James Harden : y’a pas que les strip-clubs qui sont ravis de l’arrivée du Barbu en ville

James Harden n’a pas encore affronté les Knicks depuis son arrivée à New York, mais il les a déjà battu. En effet, les Nets font des audiences supérieures à celles des Knicks depuis le trade du Barbu, mais tout aussi surprenant… les ratings sont relativement similaires. Comme quoi, il faudra plus qu’un trio de superstars pour faire changer de bord un Knickerbocker.

De la même manière que les Clippers de l’autre côté du pays, les Nets souffrent d’un manque d’enthousiasme de la part de la ville où ils résident car en concurrence avec une équipe mythique aux fans fidèles et surtout bornés malgré des résultats en berne depuis quelques décennies. Mais depuis le trade de James Harden, la franchise de Brooklyn peut en tout cas se réjouir d’une petite victoire sur son voisin new-yorkais puisque le New York Post a révélé que Yes Network, la chaîne qui diffuse les rencontres des Nets, a réalisé des scores d’audience supérieurs à MSG Network, la chaîne TV des Knicks. Les habitants de Big Apple seraient-ils en train de tenir enfin compte de l’équipe derrière le Brooklyn Bridge ? Depuis le premier match du Barbu avec la tunique de la Bed Stuy, les Nets rassemblent en moyenne 122 000 curieux par match pour 111 000 du côté des oranges et bleus. Une différence d’à peu près 10%, pas si importante en soit et qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

Tout d’abord, la hype des débuts de James Harden aux Nets a forcement attisé la curiosité d’un bon nombre de personnes, que ce soit les fans des Nets ou non, fans hardcores de NBA ou pas. Et c’est bien normal. Voir un joueur comme Harden, un MVP, 3 fois meilleur scoreur de la Ligue et qu’on ne pouvait pas vraiment imaginer avec une autre tunique que les Rockets… jouer pour une nouvelle équipe, c’est un événement qu’on ne voudrait rater pour rien au monde. Tout comme les débuts de Kyrie Irving d’ailleurs, de retour de sa « pause ». Ensuite, un autre facteur qui a son importance est que les Knicks ont joué, depuis le 16 janvier, quatre de leur neuf rencontres à l’Ouest, ce qui signifie que leurs matchs commençaient à une heure tardive dans la soirée à l’Est, entre 21h et 22h. Ainsi, les audiences sont forcément en baisse, beaucoup de personnes n’ayant pas la possibilité et peut-être pas l’envie de rester éveillé tard pour voir les Knicks se faire défoncer par les Kings. Malgré tout ça, la différence d’audience entre les deux voisins n’est pas si importante surtout quand on sait que l’une des deux franchises possède quatre All-Stars et l’autre… zéro. Sauf que voilà, New York est une ville qui appartient toujours aux Knicks et dans la ville qui ne dort jamais on préfère voir Julius Randle et Immanuel Quickley que KD et ses potes, tant que ceux-ci portent une tunique bleue et orange sur le dos. Les Nets ont encore du chemin à faire pour gagner le cœur des New-yorkais et on ne doute pas qu’aligner une équipe avec trois potentiels candidats MVP aide dans cette direction. Nombreux fans tomberont amoureux de cette équipe et rejoindront le navire dans les saison à venir, surtout si celle-ci commence à enchainer les bagues. Premier signe de cet intérêt soudain pour les Nets, YES Network a d’ailleurs annoncé que ses audiences étaient en hausse de… 67% depuis le trade du Barbu. Préparez-vous car on risque de voir de plus en plus de maillots noirs du côté de NYC, et sûrement sur la planète entière.

Les Nets ont donc dépassé les Knicks en termes d’audience par match. Un petit événement qui correspond à l’arrivée de James Harden dans la ville qui ne dort jamais mais, malgré tout, les Knicks restent quand même pas loin derrière leur voisin et ce malgré 25 sélections au All-Star Game en moins sur le terrain. Un fan des Knickerbockers reste fidèle, même quand l’équipe voisine possède l’une des équipes les plus excitantes de l’histoire.

