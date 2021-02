Rudy Gobert se livre : une mauvaise blague, un choke, une prolongation record puis le meilleur bilan NBA, les 12 derniers mois furent sportifs

L’année 2020 de Rudy Gobert ressemble plus à un film qu’à une année normale de joueur de basket-ball. Désigné “patient zéro” après avoir été le premier à contracter le Covid-19 en NBA, le pivot français est ensuite entré dans une phase de doute concernant son futur dans l’Utah. Mais quelques coups de téléphones, un choke et une prolongation plus tard, voilà Rudy et le Jazz premiers de la NBA : ce ne sont donc pas le Coronavirus et les bruits de couloirs qui empêcheront Utah de jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes.

Par où commencer. Mi-mars la NBA est officiellement suspendue car Rudy Gobert, pivot du Jazz, est testé positif au Covid-19. Une vague de haine se déchaîne alors sur le pivot français, considéré par certains (idiots) seul responsable de l’arrêt de notre Ligue préférée. Peu de temps après, The Athletic révèle que la relation entre Rudy et son franchise player Donovan Mitchell serait « irrécupérable », l’arrière n’ayant pas apprécié l’attitude du pivot par rapport à la situation sanitaire. On se dit alors que le futur du Jazz est en danger et que l’aventure devra continuer sans l’un des deux All-Stars à Salt Lake City. Grand saut presque neuf mois plus tard. Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont prolongé leur contrat pour cinq ans chacun et un montant record pour le Français (205 millions de dollars), les liant, ensemble, à la franchise de l’Utah jusqu’en 2026. Le Jazz lance alors sa saison avec ses deux piliers toujours parmi eux et, surprise, l’effectif tourne toujours bien, voire mieux, puisque après un mois de compétition et notamment une série de onze victoires de suite, le Jazz possède… le meilleur bilan de la NBA, 16 victoires pour 5 défaites, grâce à l’une des meilleurs attaque de la Ligue et une défense qui a retrouvé de sa splendeur. Irréparable qu’ils disaient. Gobzilla s’est ainsi livré, toujours pour The Athletic, sur son année 2020 et surtout sur la manière avec laquelle ils ont réussi, lui et le Jazz, à se retrouver en tant qu’équipe après une période difficile :

« C’était une période très dure, pour moi et toute l’équipe. Mais je pense que cette expérience nous a aussi aidé, moi et le groupe, à grandir. Entre moi et Donovan, on a réussi à se mettre à la place de l’autre. Quand tes deux leaders arrivent à se comprendre l’un et l’autre, c’est très fort et c’est une manière d’apprendre ensemble. C’est l’une des raisons pour laquelle aujourd’hui on est confiant sur nos chances de remporter le titre. »

Sage parole de la part du Français qui pense donc que le groupe a appris à grandir et est ressorti plus fort de ces épreuves de l’année passée, que ce soit le Covid ou l’échec en Playoffs. Gobert révèle par ailleurs qu’il a eu de longues et honnêtes conversations au téléphone avec Spida afin de mettre leurs différents de côtés et de prouver au monde qu’il fallait toujours compter sur leur duo pour les années à venir. L’expérience de la bulle a aussi eu un apport positif sur le groupe selon Gobert et ce malgré la défaite 4-3 face aux Nuggets après avoir mené 3-1. Un groupe s’est créé pendant cette période et on veut bien le croire au vu des résultats de ce début de saison. Il fallait passer par cet échec pour grandir et peut-être bien que le Jazz a passé un cap en tant qu’équipe cet été.

« Je pense qu’on a un groupe qui aime jouer les uns avec les autres. On est tous focus comme jamais on ne l’a été depuis que je suis dans l’Utah, car on a enfin réalisé que tout cela est plus grand que nous et qu’on a l’opportunité d’accomplir quelque chose de grand cette année. On sait tous que ramener un titre ici serait quelque chose de très spécial, quelque chose qui n’a jamais été fait avant, donc on si on donne tous un peu plus que ce qu’on a, en faisant encore plus de sacrifices, on aura la chance d’être dans une position où on peut atteindre ce but. Tout le monde le sait, et c’est pour ça que tout le monde est prêt à tout donner pour ce groupe. »

C’est donc un groupe uni que nous décrit Gobert, un groupe qui a pris conscience que remporter le titre ultime vient avec de nombreux sacrifices et un dépassement de soi que peu de personne sont capables d’accomplir. Utah a faim et Utah n’écoute pas les bruits de couloirs des médias ou des fans. Personne ne croyait que Mitchell et Gobert allaient rejouer ensemble, et aujourd’hui les voilà tout en haut de l’Ouest. Personne ne croyait que Gobert deviendrait un All-Star, un bigman titulaire en NBA et le voilà avec le plus grand contrat de l’histoire pour un pivot et pour un sportif français. C’est cette mentalité dont le groupe de Quin Snyder veut s’imprégner, défier les pronostics et tout donner pour aller chercher la récompense ultime.

Rudy Gobert a livré une interview forte et honnête sur lui-même et sa saison passée. Mais ce qui ne tue pas te rend plus fort et c’est avec cette mentalité que Rudy, Mitchell et tout le groupe du Jazz ont décidé d’avancer. La saison est loin d’être finie et même si on les attend en Playoffs, on peut être certain que les doutes de l’an passé se sont définitivement envolés.

Source texte : The Athletic