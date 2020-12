Officiel : Rudy Gobert prolonge au Jazz pour 5 ans et 205 millions de dollars, le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un pivot !

C’est la grosse breaking news du week-end. Ce dimanche, Rudy Gobert et le Jazz ont officiellement décidé de prolonger leur belle aventure. Le pivot français vient en effet de signer une très grosse extension de contrat avec la franchise de Salt Lake City. Ce n’est pas la supermax de Giannis, mais on dépasse tout de même les 200 millions de dollars !

L’avenir de Rudy Gobert se déroulera bien chez les Mormons. On pouvait avoir quelques doutes sachant que le Français et la franchise du Jazz n’avaient toujours pas trouvé d’accord sur une prolongation de contrat à quelques jours du début de la saison régulière 2020-21, la dernière de Rudy avant de potentiellement devenir agent libre. Mais Gobert ne sera pas sur le marché l’été prochain, un marché qui a perdu de sa superbe ces dernières semaines avec la prolongation de nombreux free agents potentiels (Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Paul George). En effet, d’après Tim MacMahon d’ESPN, la Tour Eiffel du Jazz a donc prolongé avec Utah pour cinq ans et 205 millions de dollars (avec une player option à 46,6 millions sur la dernière saison). Jackpot ! C’est simple, c’est le plus gros deal de l’histoire de la NBA pour un pivot, et Rudy Gobert devient ainsi le sportif français le mieux payé de l’histoire. Une sacrée récompense pour le natif de Saint-Quentin qui confirme son ascension au sein de la Grande Ligue, lui qui est devenu en l’espace de sept ans un pivot All-Star et une véritable référence défensive en NBA (deux titres de Meilleur Défenseur de l’Année). Une sacrée récompense, mais aussi un nouveau statut à assumer, avec la pression qui va avec. À 28 ans, Rudy est aujourd’hui dans son prime et ce sera à lui de montrer qu’il mérite tous ces billets verts en aidant le Jazz à franchir un cap supplémentaire dans la terrible Conférence Ouest.

Justement, pour le Jazz, c’est la deuxième très grosse prolongation de contrat après celle de Donovan Mitchell durant l’intersaison. Clairement, la franchise d’Utah mise sur son duo pour continuer à grandir, elle qui reste sur quatre qualifications consécutives en Playoffs, mais sans jamais faire mieux que les demi-finales de Conférence Ouest. Ce sera l’objectif dans les saisons à venir, avec un Spida qui devrait devenir de plus en plus fort à l’arrière et un Gobert en pilier à l’intérieur. On parle ici de deux joueurs qui évoluent à Salt Lake City depuis le début de leur carrière, le Jazz est bien conscient que c’est difficile d’attirer des grands noms dans son petit marché alors il sécurise les mecs qui sont formés à la maison afin de rester compétitif, même si ça signifie lâcher un sacré pactole. Aujourd’hui, Utah possède un collectif solide derrière son duo, avec des joueurs comme Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles et Cie. On se dit que le Jazz a une chance pour faire du bruit à l’Ouest, et ce sera au coach Quin Snyder de vraiment maximiser son groupe afin qu’il puisse regarder les Lakers ou les Clippers dans les yeux.

Rudy Gobert porte le Jazz dans son cœur, et le Jazz est devenu synonyme avec Gobert. L’aventure ne pouvait finalement que continuer, et Rudy est donc désormais sous contrat avec la franchise de Salt Lake City au moins jusqu’en 2025.

Source texte : ESPN