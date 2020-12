NBA Preview 2020-21 : les Los Angeles Clippers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au menu ce dimanche, l’autre franchise de Los Angeles, les Clippers.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Pour beaucoup d’Hexperts, les Clippers étaient favoris pour remporter le titre la saison dernière. Mais dans la bulle, la bande à Kawhi Leonard a complètement craqué, réalisant l’un des chokes les plus honteux de l’histoire face aux Nuggets. Les Voiliers voudront laisser cet épisode douloureux derrière eux dans cette nouvelle saison qui débute. Pour cela, il n’y a qu’un seul moyen, prendre le pouvoir à Los Angeles et gagner un titre NBA. Montrezl Harrell est parti rejoindre le rival mais Serge Ibaka est arrivé, et on a un nouveau coach sur le banc en la personne de Tyronn Lue. Après la campagne chaotique de l’an passé, les Clippers peuvent-ils se relever ?

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».