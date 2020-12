NBA Preview 2020-21 : les New Orleans Pelicans ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au programme aujourd’hui ? Direction New Orleans pour la preview zionnesque des Pelicans.

On enchaine à la vitesse d’un alley-oop entre Lonzo Ball et Zion Williamson, avec la précision d’un shoot du parking de J.J. Redick, la hauteur d’un jumpshot de Brandon Ingram, la puissance d’une patate de Steven Adams et la vigueur d’un tweet d’Eric Bledsoe. Franchise encore toute jeune, les Pelicans veulent devenir une attraction au-delà de leur échauffement et pour cela une saison référence ne ferait pas de mal. Dès cette année ? Peut-être un peu tôt mais qui sait, avec des jeunes en bonne santé, des anciens qui gèrent le bizz et un Stan Van Gundy inspiré tout est possible. Seule garantie ? La présence de NOLA dans les Top 10. Pour le reste on attendra d’y voir un peu plus clair, mais c’était déjà pas mal d’e parler une petite heure pour se chauffer.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».