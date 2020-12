Dwane Casey annonce la grande nouvelle : le poste de meneur titulaire des Pistons est pour Killian Hayes, cocorico !

Drafté en septième position de la Draft 2020, Killian Hayes savait qu’en débarquant chez les Pistons, il aurait l’occasion de démontrer son potentiel dès son année rookie, au cœur d’une équipe en manque de créativité. Alors que les entraînements ont commencé, le coach de Detroit Dwane Casey n’a pas hésité à clarifier la situation du Frenchie, qui devrait non seulement avoir du temps de jeu mais en plus être titulaire au poste de meneur.

Cocoricooo ! Joli chant du coq ce matin pour bien vous réveiller. Émanant du Michigan, il est la conséquence de savoureuses déclarations de Dwane Casey, coach des Detroit Pistons. Celui-ci semble prêt à responsabiliser Killian Hayes dès le début de saison au poste de meneur (via le Detroit Free Press).

Dwane Casey said that Killian Hayes is the starter at point guard right now. — Omari Sankofa II (@omarisankofa) December 6, 2020

Arrivant dans une équipe en pleine reconstruction, Hayes devrait donc être une pièce importante du roster de Detroit. Encadré notamment par un Derrick Rose bien décidé à le prendre sous son aile mais aussi en concurrence avec Delon Wright, Killian Hayes semble avoir la confiance de Casey. L’ordre des choses semble bien établi chez les Pistons, qui souhaitent se voir développer au plus vite les choix opérés lors de la dernière Draft. Toutefois, la NBA n’est pas l’école des fans et Killian devra saisir au plus vite cette confiance qui lui est transmise. Les clés du camion lui seront confiées dès le début de saison, loin d’être un cadeau… mais un sacré défi que devrait se faire un plaisir de relever le fils de DeRon. Quoi qu’il en soit, le camp d’entraînement semble parler en la faveur du meneur franco-américain, qui semble intriguer son coach Dwane Casey :

« Nous examinons la situation ; nous pouvons commencer avec Killian. Rien n’est gravé dans le marbre actuellement. Nous commencerons avec lui et nous verrons comment cela va se passer. Ce n’est pas un rookie ordinaire ; il sait comment jouer. Delon (Wright) est un vétéran qui sait comment jouer. Nous verrons comment cela se passe avec Killian et Delon dans cette situation. À l’heure actuelle, nous commencerons avec Killian » a déclaré le coach via The Detroit News.

Si Casey met également en avant une certaine concurrence, elle reste moindre pour Hayes, qui représente le futur de la franchise. Un temps d’adaptation lui sera laissé du moment qu’il ne voit pas un autre guard débarquer à Motor City. Une belle chance à saisir donc pour l’ancien Choletais d’1m96, qui devra tirer avantage de sa taille au poste 1 et faire parler son shoot. Évidemment, il faut s’attendre à des hauts et des bas car l’apprentissage NBA est toujours compliqué, surtout pour un jeune meneur. Mais l’opportunité est là, à lui de la saisir.

Attendu et scruté, le Français drafté le plus haut de l’histoire aura l’occasion de faire parler la poudre d’entrée de carrière NBA. Pas tout le monde qui a cette chance. Avec des back-ups comme Delon Wright mais surtout son mentor Derrick Rose, ainsi qu’avec la confiance affichée du coach, Killian Hayes a les clés du camion en main et dans la Motor City, ce n’est pas rien.

Source texte : Detroit Free Press / The Detroit News