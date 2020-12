James Harden préfère le strip club à l’entraînement : pour rappel, la saison commence dans deux semaines

Alors que le flou entourait les Rockets et James Harden avant l’ouverture du week-end, on en sait aujourd’hui un peu plus sur la situation du Barbu à Houston, et autant dire qu’elle prend une tournure assez cocasse. On fait le point en ce lundi matin.

Les Rockets ont commencé leur camp d’entraînement, et James Harden brille par son absence. Absent de l’entraînement collectif dimanche, pas de workout individuel non plus, en gros le Barbu a passé le week-end loin du Toyota Center si l’on en croit Tim MacMahon d’ESPN. Et visiblement, c’est du côté d’Atlanta que Ramesse a passé les derniers jours. Mais que faisait-il dans la ville de Trae Young ? L’une de ses activités favorites, et on ne parle pas de balle orange. Non l’ami Harden est passé par la case strip club pour participer à la soirée d’anniversaire du rappeur Lil Baby. Une vidéo a fuité sur les réseaux et on imagine qu’elle ne fait pas plaisir aux Rockets. Pas de masque pour le Barbu mais des dollars qui volent, pas vraiment le comportement attendu de la part du leader de la franchise alors que les entraînements collectifs reprennent et que les joueurs sont tenus de respecter des protocoles anti-COVID. Chez les Rockets, le nouveau coach Stephen Silas n’est pas en contact actuellement avec l’ancien MVP, qui ne s’est toujours pas exprimé à travers les médias depuis l’ouverture des camps d’entraînement il y a une semaine. Son mode de communication actuellement, des emojis chelous via Instagram. Bref, le dossier Harden commence à craindre bien comme il faut à Houston, dont la préparation est aujourd’hui perturbée à deux semaines du début de la saison régulière.

Looks like James Harden was at the strip club last night (IG: ced_1m | h/t @alec_sturm ) pic.twitter.com/rhtDwuxxE4 — NBA Central (@TheNBACentral) December 6, 2020

Comment va évoluer cette situation ? D’après ESPN, James Harden devrait tout de même rejoindre les Rockets bientôt. Mais quand ? Avec cet épisode et les protocoles sanitaires mis en place par la NBA (la Ligue a demandé à ses joueurs de se mettre en quarantaine toute la semaine avant le début des entraînements collectifs), on se demande à quel moment le Barbu va vraiment rejoindre le groupe, et surtout avec quelle motivation, lui qui avait évidemment demandé son transfert au cours de l’intersaison. John Wall, la nouvelle recrue des Rockets suite à l’échange impliquant Russell Westbrook, aurait eu une discussion avec le Barbu récemment et a assuré que Ramesse était chaud pour faire la campagne à ses côtés sous le maillot des Fusées. Bon, disons que nous sommes pas vraiment convaincus par les propos de Jean Mur, et ceux de Stephen Silas montrent bien le flou qui règne aujourd’hui à H-Town. Le coach rookie n’a en effet pas voulu s’exprimer sur l’engagement de James avec les Rockets : « C’est une question qu’il faut poser à Harden quand il sera là ». Voilà voilà. Les Rockets, qui ont indiqué à plusieurs reprises qu’ils ne comptaient pas transférer leur franchise player sauf offre monumentale, attendent leur leader et comptent sur lui pour la saison à venir. De son côté, James Harden ne semble pas trop avoir la tête au basket et tout ça n’est peut-être qu’un moyen supplémentaire pour forcer la main aux Fusées alors que la saison approche à grands pas.

Dans la série « James Harden veut quitter les Rockets mais les Rockets ne veulent pas quitter James Harden », le dernier épisode a de quoi faire parler. On attend désormais impatiemment la suite, car on a comme l’impression que toute cette histoire cache encore de jolis rebondissements.

