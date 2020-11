James Harden aurait donc refusé… 103 millions sur deux ans : on pensait qu’il voulait quitter Houston, en fait il veut QUITTER Houston

Attention, le message qui suit n’est pas à mettre entre les mains de n’importe quel galérien. James Harden a donc refusé 103 millions de dollars sur deux ans, contrat phénoménal qui aurait fait de lui le premier joueur ever à 50 millions la saison (en attendant Damian Lillard dans trois ans). Ok donc il a VRAIMENT envie de partir là.

C’est le gros dossier de ce début de période des transferts NBA, c’est même l’énoooorme dossier de ce début de période des transferts. James Harden avait vu son nom mentionné avant-hier dans des rumeurs de départ du côté de Brooklyn, puis de Philadelphie, et on a donc appris que ces velléités de départ étaient très sérieuses, faisant du futur trade du gaucher une évidence à l’heure où l’on parle. Une preuve de la solidité de cette info ? Selon Adrian Wojnarowski, le MVP 2018 aurait donc refusé un monstrueux jackpot, sorte d’appel de phare de la dernière chance de la part des Rockets.

Les Rockets voulaient faire de James Harden le 1er joueur de l’histoire payé 50 millions de $ l’année. 2 ans à 103 millions, proposés par Houston. Réponse du barbu : non. Je veux aller à Brooklyn, démerdez-vous mais mes intentions sont claires.https://t.co/3afxLbJpjW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2020

Ok, on en est là. Une dinguerie proposée par Houston à son héros local, et une dinguerie encore plus grande que de la refuser, qui prouve l’objectif désormais clair de James Harden : les saisons à 35 pions de moyenne c’est bien, gagner un titre c’est mieux. Débarqué en lendemain de Finale NBA perdue avec le Thunder et auréolé d’un trophée de 6th man of the year, Harden avait immédiatement collé au délire Rockets et aura réussi en huit saison à devenir l’une des forces de frappe les plus atomiques de toute l’Histoire de la Ligue. Mais toutes les belles choses ont une fin et c’est donc – peut-être – du côté de Brooklyn que la carrière du barbu se poursuivra, aux côtés de Kevin Durant et… Serge Ibaka (?), pour un quasi-remake du Thunder 12, à un Russell Westbrook près. On rappelle tout de même que James Harden a certes refusé un pactole sans précédent mais mangera quand même à sa faim ce soir car il touchera plus de 130 millions sur les trois prochaines années, mais ce que les Nets (ou les Sixers) semblent vouloir offrir à Ramesse, les Rockets ne peuvent le faire. On parle de la promesse d’une bague, Graal ultime de tout basketteur NBA qui se respecte, une bague que le gaucher ira donc briguer ailleurs en 2021, loin du Texas qui l’a vu exploser.

La main tendue par Houston a donc été sauvagement repoussée, et il ne fait plus aucun doute désormais que c’est sous une autre tunique que l’on verra évoluer la saison prochaine le plus grand artificier de la NBA actuelle. PS : si vraiment les Rockets ont 50 patates en trop, on peut aussi vous filer nos adresses postales et nos RIB.