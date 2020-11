NBA Draft 2020, le point sur les Mocks Drafts à moins de 48h du show : alors, plutôt Anthony Edwards ou… LaMelo Ball en 1 ?

A moins de 48h de la NBA Draft 2020, la tension monte sur la planète basket. Et si chez TrashTalk on a tenté hier de se projeter dans la zoom cérémonie de demain soir, les copains cainris s’excitent également en se mouillant un peu avant la Draft. On se fait un petit point sur les tendances à l’instant T ? Allez, café.

Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, Onyeka Okongwu, Killian Hayes, Fernand Bertin, etc etc. Les prospects se lèchent les babines, se frottent les mimines et se chauffent les canines puisque demain soir aux alentours de 1h du matin heure française seront annoncées par Adam Silver les premières destinations de la cuvée 2020. Qui tient le lead chez les Wolves et leur first pick ? Quel choix pour les Warriors ? Killian Hayes sera-t-il le joueur français le plus haut drafté de l’histoire (Frank Ntilikina pick 8 en 2018) ? Pas mal de questions brûlantes, auxquelles on ne répondra pas aujourd’hui on vous stoppe direct, mais auxquelles plusieurs médias américains référencés tentent chaque jour d’apporter leurs petits indices. Ca vous dit les Mocks Drafts de The Ringer, The Athletic et Sports Illustrated ? Bah c’est cadeau.

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 1⃣ – Wolves : – The Athletic : LaMelo Ball

– The Ringer : Anthony Edwards

– Sports Illustrated : Anthony Edwards — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 2⃣- Warriors : – The Athletic : James Wiseman

– The Ringer : James Wiseman

– Sports Illustrated : James Wiseman — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 3⃣- Hornets : – The Athletic : Anthony Edwards

– The Ringer : Onyeka Okongwu

– Sports Illustrated : LaMelo Ball — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 4⃣ – Bulls : – The Athletic : Deni Avdija

– The Ringer : LaMelo Ball

– Sports Illustrated : Deni Avdija — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 5⃣ – Cavs : – The Athletic : Obi Toppin

– The Ringer : Deni Avdija

– Sports Illustrated : Obi Toppin — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 6⃣ – Hawks : – The Athletic : Tyrese Haliburton

– The Ringer : Patrick Williams

– Sports Illustrated : Tyrese Haliburton — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 7⃣ – Pistons : – The Athletic : Patrick Williams

– The Ringer : Killian Hayes

– Sports Illustrated : Killian Hayes — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 8⃣ – Knicks : – The Athletic : Isaac Okoro

– The Ringer : Tyrese Haliburton

– Sports Illustrated : Isaac Okoro — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 9⃣ – Wizards : – The Athletic : Onyeka Okongwu

– The Ringer : Obi Toppin

– Sports Illustrated : Onyeka Okongwu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Tour des médias – Mock Draft 2020. Pick 1⃣0⃣ – Suns : – The Athletic : Aaron Nesmith

– The Ringer : Isaac Okoro

– Sports Illustrated : Precious Achiuwa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Hop, on s’arrête à dix, et on analyse ça en vitesse avant la quatorzième rasade de café de la noche. Première réaction ? Les cocos ne sont donc pas d’accord dès le first pick, avec un LaMelo Ball qui voit sa hype monter de plus en plus, comme si elle n’était pas déjà assez grande. Les Warriors sur James Wiseman ? Ca parait ficelé. Ensuite ça se corse, avec notamment un Onyeka Okongwu proposé en 3 ou en… 9, un Obi Toppin qui se ballade entre le pick 4 et le pick 9 également, ou encore un Killian Hayes imaginé en 7 par Bernard et Jean-Pierre mais en… 13 par Gilbert. Les picks 2 (Warriors, Wiseman), 4 (Bulls, Avdija), 5 (Cavs, Toppin), 6 (Hawks, Haliburton), 7 (Pistons, Hayes) et 8 (Knicks, Okoro) semblent faire consensus chez une majorité d’insiders, quelques trades passeront de toute manière par là, mais intéressant en tout cas de voir à quel point cette cuvée 2020 est indécise, plus indécise que n’importe quelle Draft depuis… un bon bout de temps.

Dans quelques heures le monde sera fixé, dans quelques heures on saura qui des experts ou des Hexperts avait raison. En attendant prenez le sommeil là où il est, car les heures quotidiennes de dodo se compteront sur les doigts d’une seule main jusqu’à la fin de la semaine. Courage les frères.