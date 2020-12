Le calendrier 2020-21 du Miami Heat – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Rockets !

Bon courage messieurs pour faire au moins aussi bien que la saison passée mais allons bon, l’espoir fait vivre et ça vaut pour le sport. Avant de marcher sur la NBA il faudra de nouveau marcher sur l’Est, et ça tombe bien car cette première partie de saison nous offrira quelques chocs intra-conférence assez savoureux. Deux Heat-Bucks fin décembre, deux Heat-Celtics à peine plus tard, deux Heat-Sixers dans la foulée, deux Heat-Raptors et deux Heat-Nets fin janvier. Vous en voulez encore ? Allez zou, si vous voulez les grandes lignes, elles sont juste dessous :

# Plus long road-trip : 7 matchs (du 12 au 23 février, face aux Rockets, au Jazz, aux Clippers, aux Warriors, aux Kings, aux Lakers et au Thunder).

# Plus longue session maison : 6 matchs (du 28 janvier au 6 février, contre les Nuggets, les Clippers, les Kings, les Hornets et les Wizards deux fois).

# Matchs en antenne nationale : 16, parce qu’on parle quand même d’un finaliste NBA sortant.

# Nombre de back-to-backs : 8 (dont un lol-to-lol en janvier à domicile face à Detroit.

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (Pelicans, Pistons et Knicks, merci du cadeau)

# Trois affiches à retenir : une double-confrontation les 30 et 31 décembre face à Milwaukee pour mettre Giannis Antetokounmpo dans un sac fermé, un match le 7 janvier face à Boston et la revanche quatre jours plus tard dans le Massachussetts pour que Bam Adebayo fasse découvrir le deuxième effet Kiss-cool à Jayson Tatum, et bien sûr la revanche de la dernière Finale NBA le 21 février au Staples Center.