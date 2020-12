Le calendrier 2020-21 du Utah Jazz – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Jazz !

On repart pour un tour avec ce Jazz éternellement outsider mais qui peine à passer un cap. Mis à terre la saison passée par un exceptionnel Jaml Murray en Playoffs, les hommes de Quin Snyder auront plus que jamais à cœur de réussir leur régulière pour se faciliter la tâche au printemps prochain. Le début de saison sera un bel indicateur de forme et de niveau avec six matchs face à des franchises de l’Ouest pour commencer, avant d’embrayer sur une série plus tranquille de sept rencontres face à des équipes middle (ou claquées) de l’Est, avec un petit Giannis qui se glissera au milieu de tout ça. Pels, Warriors, Mavs et Nuggets fin janvier, ça c’est pour se positionner dans un espèce de tier 2/3 à l’Ouest, puis de nouveau une grosse série face cette fois-ci à des cadros de l’Est. Deux fois les Clippers ensuite, puis les Lakers quelques jours plus tard, et on saura alors un peu plus précisément de quel bois est fait ce Jazz 2021.

# Plus long road-trip : 7 matchs (du 4 au 14 janvier, à San Antonio, Brooklyn, New York, Milwaukee, Detroit, Cleveland et Washington).

# Plus longue session maison : 6 matchs (du 20 janvier au 30 janvier face aux Pelicans x2, aux Warriors, aux Knicks et aux Mavs x2).

# Matchs en antenne nationale : 10 (dont le face à face attendu entre Donovan Mitchell et Jamal Murray le 31 janvier).

# Nombre de back-to-backs : 10

# Nombre de rencontres tôt en France : 4, dont un choc franco-français face aux gamins de Detroit, le fameux Nuggets-Jazz et un match face aux Warriors.

# Trois affiches à retenir : 18 janvier, 31 janvier. S’il y a deux dates à cocher cette année ce sont celles-ci, pour revivre espérons-le un incroyable duel entre Donovan Mitchell et Jamal Murray, sur fond de sandwich Gobert/Jokic. Les 10 janvier et 3 février Rudy croisera d’ailleurs la fine fleur française de la NBA en affrontant les Pistons de Killian et Sekou, alors qu’il faudra attendre le 28 février pour le chifumi entre Rudy et Vavane Fournier. Anthony Davis le 25 février, et enfin du Giannis le 9 janvier et le 12 février, pour voir à l’œuvre l’intégralité du palmarès DPOY depuis trois ans.