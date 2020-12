Le calendrier 2020-21 des Toronto Raptors – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Raptors !

Gros changement cette saison pour les Raptors, qui joueront donc leurs matchs à domicile non pas à Toronto mais bien à Tampa, quelques milliers de kilomètres plus au sus. On troque les bonnets pour des bobs, les moon-boots pour des claquettes, en espérant que le dépaysement ne sera pas synonyme de trop de perte de repères. Une saison articulée, comme pour beaucoup de franchises, autour de doubles-confrontations pour minimiser les risques liés au COVID, et on note ainsi que Charlotte, Miami, Orlando, Milwaukee, Indiana ou Philly affronteront deux fois de suite les Dinos. Un début de saison tranquille, une fin février plus ardue, et pour le reste tout est juste là-dessous, parce qu’on vous a un peu mâché le travail.

# Plus long road-trip : 6 matchs (du 3 au 13 février, mais en vrai c’est peut-être un road-trip d’un an qui attend les Raptors)

# Plus longue session maison : 5 matchs (du 15 au 23 janvier, face à Charlotte… Charlotte, Dallas, Miami et… Miami).

# Matchs en antenne nationale : 7, la hype redescend tout doucement.

# Nombre de back-to-backs : 5, dont un petit Warriors/Blazers du tonnerre les 11 et 12 janvier.

# Nombre de rencontres tôt en France : une seule, le 24 janvier face aux Pacers.

# Trois affiches à retenir : le premier gros rendez-vous des Raptors sera bien évidemment ce match du 24 décembre face aux Pels, tout simplement puisqu’il sera le premier de l’histoire de la franchie… à Tampa, dans une Amalie Arena qui leur servira de terre d’accueil jusqu’à nouvel ordre. D’autres dates clés ? Les tout nouveaux derbys floridiens, notamment deux Raptors-Heat les 21 et 23 janvier, alors que Kawhi Leonard n’affrontera pas son ancienne meuf avant le mois de mars, et que, par conséquent, les retrouvailles avec Serge Ibaka ne sont pas pour tout de suite. A noter enfin la triple-confrontation avec Giannis et les Bucks les 28 janvier et 17 et 19 février et le Sixers-to-Sixers les 22 et 24 février.