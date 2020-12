Le calendrier 2020-21 des Philadelphia Sixers – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Rockets !

Nouveau Process en route à Philly, avec les départs, notamment, de Josh Richardson ou Al Horford et les arrivées, notamment, des snipers Danny Green ou Seth Curry. Snipers, Daryl Morey, on s’est compris, et le duo nouvellement accompagné Embiid/Simmons aura à cœur de ne plus être une punchline au printemps. Pour cela ? Rien de tel qu’un départ en mode boulet de canon, avec un potentiel 8-0 initial qui mettrait tout le monde sur les bons rails (Wizards x2, Hornets x2, Knicks, Cavs, Raptors, Magic). Derrière il faudra se chauffer pour faire la loi à l’Est avec un joli programme de janvier composé de Brooklyn, deux fois Miami et deux fois Boston, alors que les Nuggets et les Lakers passeront également faire une bise. Pour le reste ? Tout est juste dessous, dîtes pas merci :

# Plus long road-trip : 4 matchs (du 10 au 16 février, à Sacramento, Phoenix, Salt Lake City et Portland).

# Plus longue session maison : 4 matchs (du 26 février au 4 mars, contre les Mavs, les Cavs, les Pacers et le Jazz).

# Matchs en antenne nationale : 14, tout ça pour ne pas voir Ben Simmons marquer le moindre tir à 3-points.

# Nombre de back-to-backs : 9 (dont un back-to-back-to-back les 7, 8 et 9 janvier face à Washington, à Brooklyn et contre Denver).

# Nombre de rencontres tôt en France : 4, tout ça pour ne pas voir Ben Simmons marquer le moindre tir à 3-points.

# Trois affiches à retenir : rendez-vous le 28 janvier pour voir Joel Embiid se faire hypnotiser par Marc Gasol, Jojo qui se réveillera deux jours plus tard pour aller se battre comme un chiffonnier contre Karl-Anthony Towns. Pour voir le Process un peu à son aise ? Ce sera la 28 décembre et le 27 février pour son annuelle congrès de construction dans la tête d’Andre Drummond, alors que l’on attend avec impatience le retour de Doc Rivers au Staples Center face aux Clippers (probablement en mars) mais plus encore de voir quel tour préparera Daryl Morey à son ancienne franchise de Houston le 18 février. Spoiler, si Ben Simmons prend un tir à 3-points dans la saison, ce sera ce soir-là.