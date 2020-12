Le calendrier 2020-21 des Indiana Pacers – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Pacers !

Une fois de plus les Pacers navigueront en dessous du radar, une fois de plus ils seront sous-cotés, et une fois de plus ils se qualifieront pour les Playoffs avant de, une fois de plus, sortir sèchement au premier tour des Playoffs. Avant cela ? Six premiers matchs face à des équipes de l’Est pour se chauffer, une première partie du mois de janvier plutôt réservée à l’élite de l’Ouest avant de retourner… à l’Est, et ainsi de suite jusqu’au mois de mars, c’est aussi simple que ça. Pour le reste ? Tout est juste dessous, dîtes pas merci :

# Plus long road-trip : 5 matchs (du 12 au 18 janvier, contre les Kings, les Warriors, les Blazers, les Suns et les Clippers).

# Plus longue session maison : 4 matchs (du 28 décembre au 3 janvier contre les Celtics deux fois, les Knicks et les Cavs, et du 21 au 26 janvier contre les Mavs, le Magic et les Raptors deux fois).

# Matchs en antenne nationale : 6, dont deux à domicile, alors qu’il n’y a même pas de WiFi dans l’Indiana.

# Nombre de back-to-backs : 11, et on nous souffle dans l’oreillette que c’est le plus gros total de Ligue, le manque de respect est total.

# Nombre de rencontres tôt en France : 4, face aux Cavs, aux Raptors, aux Sixers et au Jazz.

# Trois affiches à retenir : détail important pour commencer, c’est donc le 28 janvier que les Pacers ramèneront à Charlotte les enfants de Gordon Hayward, inscrits à l’école d’Indianapolis le jour où leur père a signé avec les Hornets. Pour le reste ? Disons que la NBA a été clémente avec T.J. Warren et les Pacers en évitant de leur faire croiser trop tôt la route du Heat, alors qu’on veillera le 4 février pour un alléchant Pacers-Bucks, en espérant voir sur le terrain en même temps deux frères Antetokounmpo et… trois frères Holiday. Désolé, c’est tout ce qu’on a trouvé.