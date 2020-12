Le calendrier 2020-21 des Milwaukee Bucks – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Bucks !

Cette fois-ci ce devra être la bonne, faute de quoi Giannis Antetokounmpo sera probablement tenté d’aller voir ailleurs si l’herbe n’est pas un peu plus verte. Avant de gagner en Playoffs il y aura tout de même une régulière à torcher, une régulière durant laquelle le Freak tournera sans doute à 30/13/7 d’ailleurs. Dans le dur direct avec un combo Celtics/Warriors pour débuter la saison, les Bucks seront au centre de toutes les attentions, et ceci, peut-être… pour la dernière fois avant un long moment. Messieurs vous savez ce qu’il vous reste à faire, et pour ce qui est du calendrier 2020-21… tout est indique juste en dessous !

# Plus long road-trip : 6 matchs (du 6 au 15 février, à Cleveland x2, Denver, Salt Lake City, Phoenix et Oklahoma City)

# Plus longue session maison : 8 matchs, du 17 février au 3 mars. Ca va, on vous dérange pas ?

# Matchs en antenne nationale : 15, l’effet Pat Connaughton sans doute.

# Nombre de back-to-backs : 7, pas non plus la mer à boire pour un mec qui est quand même back-to-back… MVP.

# Nombre de rencontres tôt en France : 2, face aux Clippers et aux Warriors, on a vu pire comme programme.

# Trois affiches à retenir : le 22 janvier face aux Lakers, un back-to-back en décembre à Miami pour ne pas réussir à dépasser les 90 points, et la réception des Kings le 22 février pour tenter de s’expliquer dans les bureaux.