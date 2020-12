Le calendrier 2020-21 des Memphis Grizzlies – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Grizzlies !

Après avoir échoué l’été dernier à deux millimètres d’un premier tour de Playoffs face aux Lakers, les Grizzlies repartent en guerre mais devront être ENCORE plus forts pour s’extirper du bazar de l’Ouest. Spoiler, les Oursons pourraient bien, en plus d’être une équipe League Pass, devenir une équipe play-in, mais avant de viser ne serait-ce que la dixième place il faudra passer quelques coups de serpillère à l’Ouest. Bizarrement le combat commencera plutôt à l’Est avec Atlanta, Boston, Charlotte, Brooklyn deux fois et Cleveland deux fois également, tout ça avant même de bouffer la galette. Deux matchs coup sur coup face aux Lakers en début d’année, deux autres face à Portland fin janvier en souvenir d’un barrage bouillant l’été dernier, un double Sacramento et un double Spurs dans la foulée pour s’affirmer, puis pour finir un double… Clippers fin février pour se jauger avant la dernière ligne droite, et on a fait le tour pour aujourd’hui, surtout que ça commence à tirer au bout du 17ème calendrier poncé.

# Plus long road-trip : 3 matchs (à trois reprises, pas de grosse série sur la route donc, ce qui devrait calmer les illuminatis qui chantaient l’été dernier que les Grizzlies dérangeaient)

# Plus longue session maison : 4 matchs (du 4 au 8 janvier c’est cool, mais y’a quand même deux fois les Lakers et une fois les Nets dans le lot)

# Matchs en antenne nationale : 6 (dont deux fois les Lakers)

# Nombre de back-to-backs : 6 (dont un back-to-back-to-back en janvier autour du MLK Day, face aux Wolves, aux Sixers et aux Suns).

# Nombre de rencontres tôt en France : 2 (si tant est que 23h soit un synonyme de tôt)

# Trois affiches à retenir : on a noté les 7 et 17 février pour les duels entre Zion Williamson et Jaja Morant, les 29 décembre et 9 janvier pour les retrouvailles de Jaja et… Kyrie Irving, et les 4 et 6 janvier face aux Lakers de la star locale Marc Gasol pour une jolie acclamation de la Team Récupération. Pas de nouvelle néanmoins, pour l’instant, du passage de Mike Conley par son ancienne maison, ni d’Andre Iguodala et du Heat pour une belle partie de catch entres jeunes et vieux.