Le calendrier 2020-21 des Denver Nuggets – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Nuggets !

Les Nuggets are back, après une nouvelle saison à rallonge et une mini-pause de deux mois. Et il faudra être focus d’entrée et pas trop lourd, suivez nos regards, car dès l’entame de la saison ce seront huit matchs face à des formations de l’Ouest, même si les double-confrontations avec les Kings et les Wolves paraissent un peu plus tranquille. Mavs, Sixers, Nets, Warriors, et Jazz au cœur du mois de janvier, les Lakers (deux fois), les Bucks et les Celtics en février, de nouveau Giannis et ses Saibaimen début mars, bref un long chemin semé d’embûche pour tenter (l’exploit) de faire mieux que la saison passée. On your marks, get set, go.

# Plus long road-trip : 5 matchs (du 23 au 30 janvier, à Phoenix x2, Dallas, Miami et San Antonio)

# Plus longue session maison : 4 matchs (du 9 au 15 février, avec notamment les Bucks et les Lakers au menu).

# Matchs en antenne nationale : 11 (dix face à des franchises de l’Ouest, et un face aux Bucks).

# Nombre de back-to-backs : 7 (dont un back-to-back ensoleillé à Phoenix les 23 et 24 janvier).

# Nombre de rencontres tôt en France : 3, face aux Sixers, au Jazz et aux Kings

# Trois affiches à retenir : comment ne pas attendre avec impatience les deux matchs face au Jazz, les 18 et 31 janvier. 90 pions à se partager, deux fois, entre Donovan Mitchell et Jamal Murray, le premier à 50 a gagné. On gardera également un œil attentif sur les deux confrontations avec les Lakers, revanche de la dernière Finale de Conf, rendez-vous les 5 et 15 février prochains. Pour le fun on se connectera également le 2 février sur un petit Pistons-Nuggets des familles, histoire de voir à quel point la défense des Nuggets nous prouvera que Jerami Grant ne vaut pas ses 20 millions annuels, alors que c’est le 9 février que Torrey Craig reviendra dans le Colorado avec probablement beaucoup de mélancolie.