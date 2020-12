Le calendrier 2020-21 du Orlando Magic – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Magic !

On se met direct dans l’ambiance cette saison avec un derby floridien d’entrée de jeu face au Heat, avant d’enchainer une série de matchs qu’il faudra obligatoirement gagner sous peine de se retrouver englué dès la fin 2020 dans un ventre mou que le Magic ne veut pas retrouver. Deux fois les Wizards, deux fois le Thunder, deux fois les Cavs, 4/6 minimum et c’est une obligation, car derrière on passe aux choses sérieuses après le rototo de la galette des rois. Rockets, Mavs, Bucks, Nets, Celtics x2, autant vous dire que le cœur de l’hiver sera rude… avant une accalmie en février, ce qui signifie aussi que le Part II du calendrier sera plutôt corsé. En conclusion ? 50% de wins attendus au 1er mars, sous peine de ne plus jamais toucher à cet objectif au printemps. Vous la voyez la dixième place les gars ? Elle est sur la droite, juste après le rond-point.

# Plus long road-trip : 6 matchs (du 14 au 23 janvier, plutôt très à l’Est, à Boston deux fois, Brooklyn, New York, Minneapolis et Indianapolis).

# Plus longue session maison : 4 matchs (à trois reprises, début et fin janvier puis à la mi-février).

# Matchs en antenne nationale : 2, face aux Sixers, bourrés le soir du réveillon, et contre les Knicks donc bourrés aussi, mais cette fois-ci dans le cadre du MLK Day.

# Nombre de back-to-backs : 6 (dont un back-to-back-to-back en janvier à Boston, Brooklyn et New York, donc faisable en autobus).

# Nombre de rencontres tôt en France : une seule, face à New York, alors please, vous direz bien à votre daron que ce n’est pas ça la vraie NBA.

# Trois affiches à retenir : on en parlait juste au dessus, le premier rendez-vous utile pour les fans du Magic aura lieu le 18 février à 18h, puisque ce début de MLK Day sera donc l’unique occasion de voir la chevelure folle d’Evan Fournier en direct et à une heure décente. On note également le premier déplacement de l’histoire chez les voisins de… Tampa pour affronter les Raptors le 1er février, alors qu’il faudra attendre le 28 février pour voir un check du coude entre Vavane et son pote Rudy Gobert.