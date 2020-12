Le calendrier 2020-21 des Phoenix Suns – première partie : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2020-21 est enfin tombé ! Le programme de la première partie de saison seulement, jusqu’à la coupure d’un All-Star Week-end dont on ne sait pas encore vraiment à quoi il ressemblera. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Suns !

Un Jasonkiddico pour attaquer, puis deux échauffements tranquille contre la troupe (le mot est volontairement choisi) de Sacramento et un autre face aux Pelicans. 3-1 ou 4-0 donc, et derrière ça se corse un chouïa. Jazz, Nuggets, Clippers, Raptors, suffisant pour savoir tout début 2021 de quel bois est faite cette équipe des Suns. Une petite ballade à l’Est et quelques indices plus loin nous voici déjà fin janvier avec deux matchs face à Dallas et deux face aux Nuggets, sept matchs consécutifs à la maison face à des concurrents venus de l’Est et un mois de février globalement sympatoche mis à part quelques guerres face à Boston, Philly, Milwaukee ou les Blazers.

# Plus long road-trip : 3 matchs, on sent clairement le marché émergent favorisé par la NBA, oui, parce qu’à un moment il faut bien se dire les choses.

# Plus longue session maison : 7 matchs (du 6 au 17 février, voir tiret du dessus).

# Matchs en antenne nationale : 13, probablement l’effet Langston Galloway, à moins que « voir le tiret au dessus du tiret du dessus ».

# Nombre de back-to-backs : 7 (dont un back-to-back autour du MLK Day, sinon ça commençait à se voir, tirets du dessus, toussa).

# Nombre de rencontres tôt en France : trois, et encore c’est uniquement si vous estimez que 23h est un synonyme de tôt.

# Trois affiches à retenir : on aura cette saison un œil attentif sur la rencontre entre les Suns et… le Thunder (28 janvier), avec la confirmation du fait qu’en général, l’équipe victorieuse est celle qui possède Chris Paul en ses rangs. Même chose d’ailleurs ou presque le 4 janvier face aux Clippers et le 21 janvier face aux Rockets. Autres moments potentiellement forts pour cette équipe new look de Phoenix ? Si l’on part du principe que les deux franchises de Los Angeles sont un peu plus haut et que les Kings sont les Kings, les rencontres du 16 et du 29 janvier face aux… Warriors pourraient bien être des indices pour savoir qui est la troisième meilleure équipe de la Pacific Division cette année. On parie ?