Le calendrier 2021-22 du Orlando Magic : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Orlando Magic !

Un déplacement à San Antonio puis six matchs à l’Est pour démarrer la saison, un gros road-trip de la mort début décembre avec la visite de la Californie notamment, une fin d’année civile en mode guerre civile avec les Bucks, deux fois, le Heat, les Bulls, les Celtics et les Sixers au programme et une dernière ligne droite plus tranquille à partir de la mi-mars. Soyons honnêtes, on a haussé les sourcils à plusieurs reprises devant le calendrier du Magic, devant l’ardeur des match-ups, mais c’est surtout car, potentiellement, l’équipe de Jamahl Mosley ne sera favorite aucun soir de la saison ou presque.

# Plus long road-trip : cinq matchs (Hawks, Knicks, Nets, Bucks et Bucks en novembre, Rockets, Warriors, Kings, Clippers et Lakers en décembre)

# Plus longue session maison : six matchs (Wolves, Sixers, Nets, Pistons, Thunder et Warriors, du 11 au 22 mars)

# Matchs en antenne nationale : 3 (de trop ?)

# Nombre de back-to-backs : 15, record NBA

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (@Clippers, le 11 décembre à 21h30, vs Memphis le 5 février à 23h, vs Sixers le 13 mars à 23h)

# Quelques affiches à retenir : le 22 octobre contre les Knicks pour fêter Evan Fournier, le 29 octobre à Toronto pour savoir qui du Magic ou des Raptors a fait le bon choix à la Draft, le 26 novembre contre Chicago pour fêter Nikola Vucevic et le 1er décembre contre les Nuggets pour ne pas fêter Aaron Gordon.