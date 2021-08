Hamidou Diallo prolongé, embouteillage à Detroit : les Pistons vont devoir éliminer un aventurier au conseil

Arrivé dans le Michigan en fin de saison, Hamidou Diallo vient de prolonger pour deux années supplémentaires avec les Pistons. Une signature méritée pour Hami après une année 3 encourageante, mais qui provoque des bouchons à Detroit. Avec 16 joueurs au contrat garanti dans le roster (plus les deux two-way), il va falloir en faire couper un. Qui verra son flambeau s’éteindre à l’approche de la réunification ?

Ils ne sont plus beaucoup sur le marché, et l’un des derniers agents-libres disponibles vient donc de signer une prolongation. Restricted free-agent, le poste 2-3 des Pistons, Hamidou Diallo, signe une prolongation de contrat de deux ans et 10,4 millions de dollars avec Motor City selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Arrivé en cours de saison dernière en provenance du Thunder, dans un petit trade contre Svi Mykhailiuk et… un tour de draft (forcément), Diallo a montré de belles perspectives de scoring et a confirmé son potentiel athlétique. Ses statistiques intéressantes en 23 matchs avec les Pistons (11,2 points et 5,4 rebonds sur 23 minutes) ont sans doute poussé Troy Weaver à prolonger l’aventure avec l’ancien vainqueur du concours de dunks 2019. S’il ne sautera pas tous les jours au-dessus de Shaquille O’Neal, Hamidou Diallo jouera un rôle dans la reconstruction de la franchise et sera un élément important de la rotation de Dwane Casey, très certainement en sortie de banc.

ESPN story on G/F Hamidou Diallo signing a two-year deal to stay with the Detroit Pistons: https://t.co/2UZz5GNqMF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 19, 2021

Justement, le coach des Pistons va avoir des choix à faire. Avec cette signature, Detroit compte maintenant 16 joueurs sous contrat garantis (plus deux two way, Luka Graza et Chris Smith) et se trouve au-dessus de la limite autorisée de 15 joueurs pour débuter la saison. Petit point :

Meneur : Killian Hayes, Cory Joseph, Saben Lee

Ils sont 16 et à la fin, il n’en restera que 15 ! Un joueur de cette liste va donc devoir être coupé avant la reprise de la saison régulière. Comme avant un conseil de Koh Lanta, faisons nos prédictions. Cade Cunningham a remporté le totem lors de la dernière Draft épreuve d’immunité. Les rookies de cette année et de la saison passée ont encore un collier d’immunité. Ceux qui viennent de signer un nouveau contrat cet été sont en alliance avec la direction, pas de soucis pour eux. Résultat, les aventuriers en danger sont Josh Jackson, Sekou Doumbouya, Rodney McGruder et Jahlil Okafor. Si pour l’instant le dernier nommé semble être le plus proche de l’élimination, notre Frenchie devra aussi surveiller ses arrières. Après une saison rookie avec de jolis flashs, sa saison sophomore a déçu et on aimerait voir du mieux pour le Français. Présent avec les Pistons en début de Summer League, il a quitté l’équipe en cours de compétition à Vegas et on espère que ça n’insinue rien de grave. Autre joueur sur la sellette, ce bon vieux Rodney McGruder, cut puis re-sign durant l’intersaison, le board des Pistons n’aura pas remords à le couper à nouveau, surtout avec son faible contrat et au regard du nombre important de joueurs sur les lignes arrières.

Avec cette signature d’Hamidou Diallo, Dwane Casey et Troy Weaver vont devoir se la jouer à la Denis Brogniart et éteindre le flambeau d’un aventurier de la tribu Pistons. Leur sentence sera irrévocable, le joueur coupé ne débutera pas la saison régulière sur l’île de Motor City.

Source texte : ESPN