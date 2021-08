Jason Terry devient head coach du Grand Rapids Gold en G League : la carrière d’entraîneur du Jet prend son envol

Quand on reçoit des nouvelles d’un vieil ami que l’on n’a pas vu depuis longtemps, ça fait toujours plaisir. Eh bien là, c’est exactement le même sentiment. La petite info du jour qui donne le smile concerne Jason Terry, qui prend du gallon dans sa nouvelle carrière de coach puisqu’il vient d’être nommé pour diriger la nouvelle équipe de G League affiliée aux Denver Nuggets.

Prochain arrêt du Jet, le Colorado. Jason Terry poursuit son chemin depuis l’arrêt de sa carrière sportive en 2018 et continue de gravir les échelons en tant que coach. Après une première expérience comme assistant GM dans l’équipe de G League des Mavs, puis assistant coach aux Wildcats de l’Arizona en NCAA, le champion 2011 avec Dallas décroche enfin un rôle principal. Annoncé hier par le Woj puis confirmé cette nuit par la franchise elle-même, Jason Terry va donc devenir le nouvel head coach de la franchise de G league affiliée aux Denver Nuggets, le Grand Rapids Gold. S’il était aussi pressenti pour intégrer le staff de Jason Kidd chez les Mavs, pour créer une paire à rendre nostalgiques les fans de Dallas, le Jet a préféré un poste à responsabilité comme entraîneur principal dans la ligue de développement de la NBA. Que les joueurs se tiennent prêts, la première consigne qui sera donnée à la reprise concernera sûrement les célébrations : « Dès que vous marquez un 3-points, faites l’avion ! »

Terry will take over as head coach of Grand Rapids after spending a full year as an assistant at his alma mater. Terry wanted to get on a path to becoming a head coach after an NBA career that included a championship with Mavs in 2011 and an NBA sixth-man of year award in 2009.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 19, 2021