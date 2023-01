Absent depuis la mi-décembre à cause d’une fracture du poignet, Ousmane Dieng est réapparu hier soir sur un parquet. Plus tôt que prévu donc, et c’est en G League que le Frenchie a jugé de l’état de sa main droite. Verdict ? Bah ça va plutôt pas mal.

20 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre. Avec au passage son compatriote Adam Mokoka qui régale à ses côtés (24 points). Oui, le retour du n°11 de la dernière draft s’est plutôt bien passé, et on peut voir sur les images ci-dessous que la défense des Legends de Texas avait tout mis en place pour redonner la confiance à l’ailier français :

Ousmane Dieng in his first game back from a wrist injury: 20 points

9 rebounds

2 assists

1 steal

1 block

1 massive dunk: pic.twitter.com/0X9m4gtxVe — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) January 22, 2023



Ah ça défend pas en G League ? Première nouvelle. Plus sérieusement, celui qui tourne depuis le début de saison à 15,8 points, 8,7 rebonds, 4,3 assists et 1,2 contre en Ligue 2 et à 4,4 pions, 2,9 prises et 1,4 caviar chez les grands est donc de retour, avec comme objectif probable de revenir rapidement montrer le bout de son nez avec le Thunder en NBA. “En tout cas on lui souhaite” comme dirait l’autre, d’autant plus que cette saison évoluer avec OKC est semble-t-il quelque chose de très agréable, et les joueurs de Mark Daigneault sont si talentueux que ça parle davantage de paly-in que de draft actuellement dans l’Oklahoma.

Attention tout de même à la blessure diplomatique de Shai Gilgeous-Alexander, on connait les feintes, mais au 22 janvier il faudra en tout cas montrer patte blanche pour intégrer le roster d’OKC, dans lequel les SGA, Giddey, Mann, Joe ou Dort sont indéboulonnables sur le backcourt alors que Jalen Williams, Pokusevski et Robinson-Earl régalent dans les ailes et dessous.

Bref, la bonne nouvelle c’est qu’on peut se remettre d’une fracture du poignet en un mois, et la “mauvaise” c’est qu’il faudra être très fort pour gratter une place dès cette fin de saison dans le roster du Thunder. Mais ne dit-on pas impossible n’est pas Français ? Si, et on dit même qu’impossible n’est pas villeneuvois.