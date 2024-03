Ousmane Dieng et Olivier Sarr dominent en G League

Les Français sont en pleine forme en G League ces derniers temps. Ousmane Dieng et Olivier Sarr carburent et permettent à leur équipe du Oklahoma City Blue d’encore croire aux Playoffs cette saison.

Le Oklahoma City Blue, porté par ses deux Français, restent sur cinq victoires consécutives. La dernière en date ? Une démonstration défensive face au Memphis Hustle (107-90). L’équipe de G League du Thunder est désormais septième de la Conférence Ouest à quatre rencontres de la fin de la saison régulière. Or, dans l’antichambre de la NBA, seules les six premières équipes accèdent aux Playoffs, il va falloir réussir le push final.

Pour ça, ils peuvent compter sur Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Les deux Français carburent récemment et ont été les deux meilleurs joueurs de leur équipe face au Hustle.

En 28 minutes sur le parquet, Dieng a envoyé 25 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres à 10/14 au tir et 4/6 de loin. Quant à Sarr, avec une minute de moins, il a lui aussi posé un gros double-double : 17 points et 16 rebonds.

Ous with a perfect first half and a double-double finish 📊

25 PTS ⏐ 10-14 FGM ⏐ 11 REB pic.twitter.com/wpG6jhRG3F

— OKC BLUE (@okcblue) March 16, 2024

Block by @Keyontae, slam by @sarr_olivier 🤝 pic.twitter.com/O5CSalRK2J

— OKC BLUE (@okcblue) March 16, 2024

Si les deux tricolores semblent ne pas faire partie de la rotation de Mark Daigneault pour la fin de saison, ils continuent à se développer en G League et espèrent rapidement avoir de nouvelles opportunités en NBA. Au Thunder ou pas, seul l’avenir le dira…