Olivier Sarr a claqué un bête de match avec le Blue d’OKC : 13 points et 19 rebonds, bon, il est où ce formulaire pour les contrats de dix jours

La NBA G League faisait ses premières armes avant-hier après un automne en mode pré-saison, on vous explique d’ailleurs tout ça juste ici. Pour la deuxième nuit de la « vraie » saison donc, l’un de nos représentants français a frappé fort, d’entrée, et ce Frenchie c’est Olivier Sarr, entrevu rapidement en NBA la semaine passée. En cette période dédiée aux contrats de dix jours, est-ce que ce ne serait pas l’heure… de redonner sa chance au freak niortais ?

13 points et 19 rebonds. Ceci n’est pas la ligne de stats de Rudy Gobert hier soir, qui plus est car la Tour Eiffel est entrée à son tour… dans le protocole sanitaire, mais bien celle d’Olivier Sarr, pivot du Blue d’Oklahoma City en G League et auteur il y a quelques jours de ses premiers pas en NBA au cœur d’une soirée particulièrement… française. Déjà bien intégré au roster de la p’tite soeur, aux côté de son compatriote Jaylen Hoard et, parfois, de Théo Maledon, Olive démontre toute sa panoplie depuis quelques semaines et affiche notamment une envergure à faire pâlir quelques défenseurs, quelques attaquants aussi. Opposé cette nuit aux Warriors de Santa Cruz, emmenés par leur duo Kalob Ledoux / LJ Figueroa et cette phrase est incroyable, Sarr a donc compilé un grassouillet double-double qui aura peut-être tapé dans l’œil des dirigeants du Thunder, franchise en reconstruction qui compte plus que jamais sur ses jeunes pour redevenir asap une valeur sûre en NBA.

Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey en premier lieu, bien sûr, à moindre mesure Luguentz Dort, qui reste un gamin quoiqu’on en dise, mais aussi toute un tripotée de gamins à potentiel, ou non, que Mark Daigneault a pour mission de développer. Darius Bazley, Isaiah Roby, Aleksej Pokusevski, Theo Maledon, Tre Mann, Aaron Wiggins, Jeremiah Robinson-Earl et donc Olivier Sarr, nouveau venu chez les baby-stars de l’Oklahoma et – encore une fois – bien en vue cette nuit à l’échelon inférieur. Est-ce que le jeune intérieur passé jadis par le Centre Fédéral avant de faire ses classes en NCAA peut profiter du marasme actuel pour faire le jump et passer quelques jours de plus avec les grands ? Et beh c’est tout le mal qu’on lui souhaite, parce qu’on l’aime bien et parce qu’on n’a pas trouvé de phrase plus bateau.

Olivier Sarr avait montré de belles choses en NBA sur une courte séquence, et il a prouvé cette nuit qu’il était un vrai joueur dominateur en G League. On va surveiller, hein, on va passer quelques coups de fil aussi (non), mais le Frenchie mérite qu’on lui redonne sa chance. Ça va oh, ça va pas leur changer la vie au Thunder.