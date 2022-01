Français à 40 points dans un match NBA : Evan Fournier rejoint Tony Parker et Rodrigue Beaubois, il est pas beau ce Big Three ?

Si Evan Fournier connaît une première saison aux Knicks un peu galère, il a tout laissé derrière lui cette nuit pour sortir une performance monstrueuse face aux Celtics : 41 points au total, bref il a véritablement fait vibrer le Madison Square Garden, devenant par la même occasion seulement le troisième Frenchie à atteindre la barre des 40 pions en NBA.

Oui, ils ne sont que trois. Comme vous pouvez l’imaginer, un certain Tony Parker fait partie du lot. On ne sait pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais c’est accessoirement le meilleur joueur français de l’histoire. Et comme c’est le meilleur joueur français de l’histoire, il ne s’est pas arrêté à 40. TP, il a même atteint la barre des 50, lui qui a planté 55 pions sur le parquet des Wolves un soir de novembre 2008. Un record personnel qui fait forcément de l’ombre à ses autres cartons offensifs en carrière, mais sachez que Tony a également lâché deux autres matchs à 40 points durant sa carrière en saison régulière (42 face aux Hawks en mars 2009, 42 contre le Thunder en février 2012), et même deux en Playoffs (41 contre les Suns lors du premier tour des Playoffs 2008, 43 face aux Mavericks lors du premier tour des Playoffs 2009). Clairement, il ne rigolait pas TP. Aux côtés de ce dernier et de Vavane, on retrouve également Rodrigue Beaubois, qui a connu une soirée de rêve le 27 mars 2010 sous les couleurs des Mavericks, date à laquelle il a planté exactement 40 unités face aux Warriors. Juste pour info, cette saison-là, Rodrigue n’était qu’un rookie, ce qui rend sa performance encore plus folle. Si Beaubois n’a pas eu la carrière NBA que son talent aurait pu lui procurer, ce match restera pour toujours l’une des plus belles perfs provenant de l’Hexagone.

Trois Français seulement ont donc réussi l’exploit d’atteindre la barre des 40 points dans un match NBA, mais certains Frenchies ne sont pas passés loin. On pense à Nico Batum, auteur de 35 unités avec les Blazers lors de la saison 2012-13, ou Rudy Gobert, qui a terminé avec un total similaire en mars 2017. Ensuite, on en connaît plusieurs qui ont atteint la trentaine sans pour autant se rapprocher véritablement des 40. Par ici la petite liste :

Tariq Abdul-Wahad , record en carrière de 31 points, 19 avril 1998

, record en carrière de 31 points, 19 avril 1998 Boris Diaw , record en carrière de 34 points, 24 mai 2006

, record en carrière de 34 points, 24 mai 2006 Joakim Noah , record en carrière de 30 points, 7 décembre 2012

, record en carrière de 30 points, 7 décembre 2012 Théo Maledon, record en carrière de 33 points, 2 avril 2021

Pour Evan Fournier, cette perf XXL à 41 points peut représenter un gros coup de boost après son zéro pointé face aux Pacers mardi. Vavane connaît des hauts et des bas pour sa première campagne aux Knicks et forcément, au vu des résultats un peu claqués de New York, il a pris des critiques dans la tronche. Mais il vient de fermer des bouches, au moins jusqu’au prochain match des Knicks…

Source stats : Land of Basketball