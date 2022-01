Evan Fournier claque son record en carrière : 41 pions à 10/14 du parking, si les Knicks affrontaient Boston tous les soirs Vavane serait MVP

Il se passe TOUJOURS quelque chose quand les Knicks affrontent les Celtics, cette saison plus qu’une autre d’ailleurs… et surtout pour Evan Fournier. Cette nuit ? Le Madison a une nouvelle fois tremblé de tout son être et ce jusqu’à la toute dernière seconde. Les responsables de toute cette tension ? Jayson Tatum, Evan Fournier, R.J. Barrett, messieurs il va falloir répondre de vos actes.

Les stats maison de ce nouveau thriller entre les Knicks et les Celtics c’est juste ici !

Souvenez-vous. Nous sommes un mercredi soir en NBA, ça annonce déjà la couleur. Nous somme d’ailleurs le premier mercredi de la saison en cours, sa deuxième soirée après un opener qui avait vu les Warriors et les Bucks s’imposer face aux Lakers et aux Nets. Le Madison rugit de nouveau après une saison 2020-21 incroyable et tout semble reparti sur les chapeaux de roue puisque dès le premier match les Knicks enflamment la ville avec un match exceptionnel face à Boston. Boston, déjà. Jaylen Brown est exceptionnel et claque son career high avec 46 pions, celui-là même qu’il a battu en début de semaine face au Magic, mais pour NYK Julius Randle démarre sa saison en mode cannibale (35/8/9/3), Obi Toppin change déjà des ampoules et, surtout, Evan Fournier devient complètement maboule en prolongations. Des prolongations il y en aura deux, et au final les Knicks l’emporteront 138-135 au bout d’un match toujours dans le Top 3 de la saison à l’heure où ces lignes sont écrites.

Evan Fournier qui débutait donc de la meilleure des manières son histoire avec la franchise new-yorkaise, mais qui connaitra par la suite plus de difficultés à se faire à son nouveau rôle, à sa nouvelle vie. Inconstance en attaque mais défense très sérieuse en début de saison, inconstance en attaque puis défense aux abonnés absents à l’approche de l’hiver, puis… médiocrité naissante en attaque, temps de jeu qui diminue, début de fronde de la fanbase des Knicks… bref il était de temps de rappeler au monde de quel bois Evan Fournier est fait. Bald don’t lie comme dirait l’autre, et cette nuit Vavane a été tout simplement… exceptionnel, participant à faire de ce match un nouveau chef d’œuvre de cette régulière, et battant au passage une palanquée de records personnels. 41 points (record en carrière) à 15/25 au tir (record en carrière) dont 10/14 du parking (record en carrière), 8 rebonds et 2 passes, victoire des Knicks on y revient plus bas et donc entrée en fanfare dans le club 40, celui des Français ayant avant lui défoncé les scores et passé la fameuse barre des 40 points. Dans ce club ? Tony Parker, évidemment, et Rodrigue Beaubois, seuls les plus geeks avaient sans doute cette info.

Les 3 matchs d’Evan Fournier contre Boston cette saison : – 32 points

– 32 points

– 41 points https://t.co/dSnTzLvf0j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2022

Evan Fournier qui répond avec une classe immense et une brouette énorme au gros match de Jayson Tatum, mais depuis le début de saison les Celtics semblent avoir un problème personnel avec Madame Money time, et cette nuit les Knicks ont donc rajouté un peu de seum celte à une marmite déjà bien pleine. Le responsable de la nouvelle défaite sur le fil des C’s ? Monsieur R.J. Barrett, incroyablement clutch quelques secondes après avoir vu Tatum égaliser comme un bonhomme, un R.J. Barrett qui va donc parapher cette soirée folle au MSG avec l’un des plus gros tirs de sa courte carrière, au buzzer et sur le museau de Jayson Tatum. Emballez c’est pesé, on vous a dit qu’il se passait toujours quelque chose, au pluriel, quand les Knicks affrontent les Celtics.

RJ BARRETT ASSASSINE LES CELTICS AU BUZZER !!! BING BONG !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/kUHh8VurrD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2022

La soirée de la veille avait déjà été folle grâce – entre autres – au retour de Kyrie Irving ou au retrait de maillot de Dirk Nowitzki, et les Knicks ont donc tenu à nous laisser éveiller dès la nuit suivante. Evan Fournier en mode career high et R.J. Barrett qui s’occupe de fermer une boutique que les C’s ne savant décidément pas fermer cette saison, ce match fut vraiment fou, une fois de plus.